La moda è fatta per innovare, per stupire e, perché no, anche per omaggiare le cose belle del passato. L’epoca in cui viviamo è forse la più ricca di tendenze da seguire di tutti i tempi, tra richiami anni ’70, look anni ’90, colori chiari ed eleganti e nuances super sature per look più stravaganti.

Nel variegato marasma dei fashion trends noi abbiamo deciso di stilare una lista delle 5 tendenze di moda più strane da seguire, per dar vita a look esuberanti e sfoggiare anche gli outfit più innovativi.

I gambaletti a vista

Foto Getty Images | Christian Vierig

Chi l’ha detto che i gambaletti della nonna devono essere solo della nonna? Come ci insegnano i grandi nomi della moda, quest’anno il gambaletto a vista sotto la gonna a pieghe abbinato a una scarpa un po’ bon ton è irrinunciabile. Dior, Dolce & Gabbana, Fendi sono perfettamente d’accordo con questo trend, tanto che lo hanno fatto sfilare sulle passerelle delle collezioni autunno-inverno e primavera-estate.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Gambaletti a rete con elastico, stivaletti con reggicalzino incorporati, calzini in pizzo dal gusto siciliano, fate la vostra scelta!

Il patchwork di fantasie

Foto Getty Images | Slaven Vlasic

Sono finiti i tempi in cui era vietato mischiare le fantasie, ormai nella moda tutto è concesso, anche il patchwork di colori e stampe. La collezione primavera-estate firmata Dolce & Gabbana, ad esempio, che anche quest’anno omaggia la Sicilia e i suoi motivi di ispirazione, ha fatto del patchwork il suo concetto fondante.

Foto Getty Images | Foc Kan

Unire capi dai colori e dalle stampe in contrapposizione, insomma, può dare vita a look particolarmente al passo con i dettami della moda. Per un’alternativa dal tocco sobrio scegliete giacche o camicie “finte asimmetriche”, metà di un colore, metà di un altro, un po’ lunghe da una parte e un po’ corte dall’altra (proprio come fa Dior per le collezioni maschili).

Il latex da indossare col tutorial

Foto Getty Images | Melodie Jeng

La collezione invernale di Yves Saint Laurent ha proposto il latex in tutte le forme e in tutti i colori. Materiale già di per sé particolare, il latex diventa ancora più “divertente” quando c’è bisogno di un tutorial per poterlo indossare (come nel video della magnifica Anna dello Russo).

I capi della collezione della maison francese sono ovviamente iper attillati e super saturati nei colori: viola, rosso, giallo, azzurro, il tutto da abbinare a giacche strutturate dal gusto anni ’80. Servirà qualcuno a massaggiarvi le gambe e farle diventare liscissime per poter finalmente uscire con il vostro look in latex!

Spalle larghissime e maniche a sbuffo

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Rimaniamo in tema anni ’80 parlando delle spalline super strutturate che quest’anno popoleranno gli scaffali dei negozi più di tendenza. Che si tratti di maniche a palloncino o di giacche dalle spalline super imbottite non importa, ciò che conta è la dimensione.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Più larghe le spalle, più particolare e glamour sarà il look! Le maniche a sbuffo donano un tocco naïf all’outfit e non passano sicuramente inosservate: Chanel, Valentino, Louis Vuitton, Moschino, Fendi, Alexander McQueen, Alberta Ferretti, non c’è nessuno a cui non piacciano spalle imbottite e maniche a palloncino.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

La moda gender fluid

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Quella femminile va bene anche per gli uomini e quella maschile va bene anche per le donne. Cos’è? Ma è la moda gender fluid di Versace o di Gucci, che non si fermano di fronte ai canoni di genere e mischiano tagli, colori e fantasie della moda femminile per dar vita a look maschili stupefacenti. Non tutti sono pronti a fare il salto di qualità, ma questo non significa che la moda non ci abbia già messo a disposizione i suoi mezzi “rivoluzionari”.

Foto Getty Images | Fernanda Calfat

Gonne per uomini e giacche e camicie-abiti per le donne. Paillettes e colori sgargianti, pantaloni a zampa d’elefante e vita bassa, colletti merlettati e ruches in stile Prada arricchiscono sia i capi delle collezioni femminili che quelli delle maschili.