Autunno Inverno 2024-2025: la treccia sarà la protagonista delle tendenze capelli della stagione

Scopriamo insieme come possiamo realizzare una treccia ed essere super alla moda per la prossima stagione autunno inverno.

L’estate è nel suo momento clou. Abbiamo voglia solamente di passare del tempo in riva al mare oppure in montagna al fresco. È assolutamente importante mettere sempre la crema solare per evitare problematiche anche future. Ma tantissime donne sono già proiettate con la moda autunno inverno.

E cosa c’è di meglio che iniziare ad informarsi? Tra le tante acconciature che si sono viste sulle passerelle una è costante. Parliamo della treccia. Scopriamo meglio insieme alcune informazioni che ci torneranno davvero utili a breve.

Acconciature autunno inverno: la treccia la farà da padrona

Quello che abbiamo visto sfilare sulle passerelle, per quanto riguarda la prossima stagione, è qualcosa di molto sofisticato e allo stesso tempo facile da realizzare. Si perché possiamo riprodurre in casa da sole quello che vedremo andare per la maggiore in merito alle acconciature per capelli.

Di che cosa parliamo? Di trecce, chignon alti, capelli con una messa in piega semplice e facile da realizzare ma perfetta. Eleganti e moderne allo stesso tempo, passando da un look giorno ad uno sera con pochissima difficoltà. Ma parliamo dell’acconciature che è andata per la maggiore.

La treccia. Abbiamo avuto modo di ammirare nella sfilata di Antonio Marras delle trecce che partivamo molto precise sulla nuca e poi svolazzanti con il proseguire dei capelli. Un look super semplice da replicare a casa. Ricordiamoci poi di legarli con un laccetto carino.

Magari con fiori, o con un elastico che è protagonista con il nostro abbigliamento. Un’altra idea che possiamo utilizzare, sempre partendo dalla treccia è un semi raccolto. Perfetto sia di giorno che di sera. Vogliamo utilizzarlo ad un evento importante?

Applichiamo qualche brillantino che è sempre una buona idea. Un’idea più giovanile e allegra? Facciamo un doppio chignon con le trecce. Tutti rimarranno stupiti dal risultato finale. In questo caso vi diciamo di utilizzarlo per il tempo libero o se praticate qualche sport.

L’idea geniale del doppio chignon è salita in passerella per quanto riguarda Fendi. Uno tra i nomi più conosciuti dell’alta moda italiana. Adesso che hai tutti questi spunti non ti resta che metterti alla prova se non sei bravissima a realizzare le trecce.

Quando arriverà l’autunno sai perfetta e tutti ti copieranno le tue acconciature con le trecce. Se poi hai qualche idea, sperimenta sempre e prova a vedere quello che ti dona veramente. Se ti interessa leggi anche 4 beauty hacks che ti cambieranno i capelli o il segreto per combattere i capelli grassi