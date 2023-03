Haircare: 4 beauty hacks che ti cambieranno i capelli, ma anche la vita

Come sia il ritmo di lavaggio dei capelli a scandire la vita e non viceversa è un fatto noto a chiunque, ciò che lo è meno è però come attuare un’adeguata haircare che possa permettere di sfoggiare una chioma sana e luminosa nel tempo. Ecco di seguito alcuni beauty hacks da inserire nella propria routine prima di subito:

1. Spazzolare sempre i capelli prima di lavarli

Prima regola, tanto sottovalutata quanto fondamentale, è sicuramente quella di dedicare del tempo alla spazzolatura dei capelli prima di procedere al lavaggio: questo gesto farà sì che le lunghezze si districhino agevolando il massaggio con lo shampoo ed il seguente risciacquo, in modo tale che non si appesantiscano.

2. Impacco pre-shampoo con maschera (o balsamo)

Bisogno di idratazione extra? Pare che applicare il balsamo a capelli asciutti -da metà lunghezza sino alle punte- lasciandolo in posa a lungo prima di lavarli faccia la netta differenza in termini di luce e morbidezza. In commercio vi sono numerose maschere capelli le cui modalità di applicazione sono le precedenti, eppure del semplice conditioner risulta sufficiente come booster di idratazione. Ciò, ovviamente, non sostituisce la stesura dello stesso sulle punte a fine lavaggio.

3. Applicare maschera e balsamo dall’altezza delle orecchie in poi

Se c’è un dubbio che attanaglia gran parte dei profani sul tema, questo è il punto esatto da cui partire per applicare balsamo e maschera nel modo corretto: dato per assodato come le radici siano assolutamente da escludere, si parte sempre dall’altezza dell’orecchio in poi onde evitare di ungere la chioma.

4. Massaggiare lo shampoo nei punti giusti

Per rendere lo shampoo (ancor meglio se emulsionato con dell’acqua, in modo da rendere i capelli più leggeri) efficace, infine, bisogna ricordare di massaggiarlo vigorosamente su corona, nuca e zona temporale. Le punte infatti non vanno frizionate in alcun modo, bensì trattate con il prodotto in eccesso durante il risciacquo.

Freshly Cosmetics: Hair Radiance Keratin Spray

Foto Pinterest | Freshly Cosmetics

Della nuova linea Hair Science, questo spray per capelli a base di cheratina vegetale è una delle new entry in casa Freshly: vaporizzato sulle lunghezze apporta loro protezione, riparazione, idratazione e lucentezza in veste di miglior alleato al fine di rafforzare la fibra del capello sino a renderla sana e forte. Un autentico must-have, capace di fare la netta differenza.