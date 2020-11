7 capi da acquistare su Asos con il Black Friday

Asos è uno degli e-commerce d’abbigliamento, e non solo, più forniti al mondo. Il sito britannico di moda e cosmesi, nato nel 2000 a Londra, quest’anno propone delle offerte per il Black Friday davvero vantaggiose, con sconti che arrivano fino al 70%.

Tra cappotti e scarpe, set di t-shirt e felpe, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per aiutarvi a decidere cosa acquistare quest’anno, abbiamo selezionato i 7 capi che non potete assolutamente perdervi su Asos con il Black Friday.

Felpa con cappuccio tie dye di Vintage Supply

Il tie dye è una delle stampe must have di quest’anno. I capi con questa fantasia aiutano a sprigionare la creatività e donano subito quella punta di colore che rende più divertenti e gioiosi i vostri outfit.

Ecco perché, nella nostra selezione, non può mancare la felpa proposta dal brand Vintage Supply, che trasforma i capi in nuove creazioni, regalandogli una seconda vita.

Il modello proposto dal marchio è overhead, con cappuccio con lacci e spalle scivolate. Il logo del brand è ricamato sul petto e sul davanti ha una tasca a marsupio pratica e comoda. La vestibilità di questa felpa tie dye è oversize.

I joggers oversize di Collusion disponibili su Asos

I pantaloni della tuta sono sicuramente tra i capi di tendenza di quest’anno. Un po’ perché abbiamo passato tantissimo tempo tra le mura domestiche, un po’ perché sono super comodi e si adatto davvero a qualunque look.

Vi proponiamo quindi il modello di Collusion, brand per la nuova generazione “che rifigura ogni compromesso in fatto di stile e che crede fermamente nel principio che l’abbigliamento debba celebrare l’inclusività ed espressione individuale”.

Questo modello in particolare ha un motivo sfumato con fascia elastica in vita, tasche laterali e bordi elasticizzati. Grazie al suo taglio comodo sulla coscia è perfetto da indossare, come proposto dalla modella, con i combact boots o degli anfibi.

I Jeans a fondo ampio anni ’90 di Stradivarius

Asos propone anche diversi brand, sia più luxury che low cost, amati da tutte le fashion victim del mondo.

Ecco perché tra le nostre proposte non può mancare il jeans a zampa di elefante di Stradivarius. Un capo iconico, tornato di moda nell’ultimo periodo, che può essere indossato sia occasioni che richiedono un outfit casual che più elegante.

Questo modello è a vita alta, con passanti per la cintura, cinque tasche e fondo ampio. Per un look “back to ‘90”.

Stivali stile western neri di Truffle Collection

Anche gli stivali in stile wester sono tornati recentemente di moda. Proprio per questo nella nostra proposta di articoli di comprare su Asos con il Black Friday non possono mancare gli stivali in questo stile proposti dal brand Truffle Collection.

Questi stivali sono pensati per essere infilati facilmente, grazie alla pratica zip laterale. Hanno la classica forma a punta e un tacco medio affusolato.

La sciarpa in lana morbidissima di Asos Design

Sull’ecommerce inglese sono proposti tantissimi prodotti che arrivano dalla sezione design di Asos. In questo caso, pensando ai mesi invernali, vi proponiamo una sciarpa lunga e super morbida con nappe rosso profondo e dal design semplice.

L’abito nero con colletto bianco di Rokoko in esclusiva per Asos

Il brand britannico Rokoko si ispira alla movida notturna e questo abito, dallo stile rock, è perfetto sia per il giorno che per la sera. Inoltre, ha un bellissimo colletto bianco, tra gli accessori must have di quest’anno.

In particolare, questo vestito in “stile grembiule” ha una vestibilità comoda e un taglio ampio ed è venduto in esclusiva per Asos.

Il coordinato a quadri bianchi e neri di Heartbreak

Se siete delle amanti dei coordinati, il black Friday e gli sconti di Asos potrebbero essere la giusta occasioni per acquistarne, perché no, anche più di uno.

Il modello proposta da Heartbreak ha un motivo a quadri e i pantaloni sono a vita alta, con passanti per la cintura. La vestibilità inoltre è slim.