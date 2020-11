Jeans: cinque modi per indossarli nell'inverno 2021

I jeans sono tra i capi più amati dalle donne. Inventato dal sarto Jacob Davis nel 1871 e brevettato da Levi Strauss nel maggio del 1873, questa tipologia di pantalone è decisamente diventata iconica nel corso del tempo.

Dopo che per tantissimo tempo a farla da padroni sulle passerelle e per le strade sono stati i jeans a vita bassa, il trend sì è invertito. Così, negli ultimi anni sono prepotentemente tornati di moda i modelli a vita alta e, più di recente, quelli a zampa d’elefante.

Adorati dalle star, visti durante le più importanti sfilate, e proposti ormai in tutta la gamma di colori, dal classico lavaggio a quelli più stravaganti, i jeans sono un must have più che del 2020/2021, proprio della vita.

Leggi anche Jil Sander x Uniqlo, lo stile minimal di cui abbiamo bisogno

Infatti, il denim è decisamente un punto fermo nel guardaroba di ogni donna e non passa mai di moda. Il rischio di essere “out” indossando un paio di jeans è praticamente inesistente, se si sa come abbinarli.

Quindi, ecco quali sono i 5 modi in cui indosseremo i jeans durante l’inverno 2021:

Modello Wide Leg, perfetto per tutti gli stili

Uno studio condotto da Lyst ha evidenziato che, rispetto al 2019, la ricerca di jeans a gamba larga è aumentata del 68%. Il modello wide leg, infatti, è recentemente tornato di moda ed è uno dei più apprezzati, perché facile da abbinare con tutti i tipi di scarpa.

Ma non solo. Questa tipologia di jeans si adatta a diverse shape, in particolare a quelle “a pera”, perché bilancia perfettamente fianchi e cosce.

Abbinati a delle sneakers, o con un paio di stivaletti, e un bel pellicciotto, magari coloroato, i wide leg jeans vi doneranno subito un look stiloso e perfetto per l’inverno 2021.

Getty Images| Christian Vierig

Jeans high waist e maglioni e felpe con maniche a sbuffo

Quale scelta migliore se non quella di indossare i jeans a vita alta con un bel capo con le maniche a sbuffo. I jeans high waist sono tornati direttamente dagli anni ’90 e sono presto diventati tra i “best friends” delle donne.

Adorati da millennial e Gen Z, questo modello non solo esalta la figura, mettendo in risalto il punto vita, ma è perfetto da abbinare con maglioncini e felpe con maniche a sbuffo, uno tra i più bei trend di quest’anno.

Per le più audaci, i denim high waist possono essere indossati anche con i gilet, i famosi “maglioni del nonno” che quest’anno fanno impazzire tutte le fashion victim del mondo.

Getty Images | Edward Berthelot

Denim high waist bianchi, anche in inverno

Chi l’ha detto che il bianco va indossato solo d’estate? Nulla vieta di portarli con stile e disinvoltura anche durante i mesi più freddi dell’anno. Quindi, via libera a jeans a vita alta bianchi abbinati a camicette, maglioni e giacche strutturate.

Il denim in lavaggio bianco si presta davvero a tantissimi abbinamenti. Inoltre, è assolutamente perfetto per essere indossato con maglioni iper colorati e dalle fantasia più stravaganti.

Getty Images | Claudio Lavenia

Look total oversize

I jeans oversize sono comodi, pratici e possono essere iper femminili. Indossati con un paio di tacchi, o uno stivaletto animalier, sono perfetti anche per essere indossati con altri capi oversize, come camicie dal taglio maschile e giacche, magari vintage.

Un modello super anni ’90 che torna tra i trend e che ci accompagnerà, molto probabilmente, per tutto il 2021.

Getty Images | Christian Vierig

Flared jeans, la zampa torna di moda

Qualcuno ha detto pantaloni a zampa? Che sia extra o più sobria, la zampa d’elefante è super fashion ed è tornata ad affollare passerelle e vetrine di tutto il mondo.

Tornati direttamente dagli anni ’70, i flared jeans si adattano a tutte le scarpe e si possono indossare sia di giorno che si sera, per look casual o più eleganti. In inverno, sono perfetti con maglioni crop e giacce in montone.