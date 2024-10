Arancine al burro: la ricetta e gli ingredienti per le arancine palermitane

Anche chiamate “abburro” in dialetto siciliano, le arancine al burro sono tra le prelibatezze imperdibili che riguardano la Sicilia. Insieme a quelle al ragù e agli spinaci – quelle al ragù vengono chiamate anche “accarne” – sono tra le più apprezzate, sebbene ne esistano davvero per tutti i gusti (incluse molte varianti veg davvero buonissime).

Nella tradizione palermitana, si parla – per l’appunto – di arancine perché dalla forma tondeggiante che richiama quella dell’arancia. Vanno distinte dagli arancini catanesi, dalla forma a punta. Scopriamo insieme la ricetta e gli ingredienti per le arancine al burro, le buonissime arancine palermitane.

Come preparare le arancine al burro: la ricetta e gli ingredienti

Ripiene di riso e non soltanto, le arancine sono tra i piatti tipici siciliani più amati (quelli che ogni turista vuole assaggiare e ogni emigrato siciliano sogna di addentare). Nello specifico, le arancine al burro sono preparate con prosciutto cotto, besciamella e formaggio fresco. Per quanto riguarda la preparazione delle arancine al burro, la ricetta ha una difficoltà media e occorrono circa quaranta minuti, mentre per la cottura circa dieci minuti. Scopriamo insieme gli ingredienti per dodici arancine al burro.

Ingredienti:

500 grammi di riso originario, Roma o per arancine

60 grammi di burro

½ litro di brodo vegetale

½ cucchiaino di sale

2 bustine di zafferano

120 grammi di mozzarella o scamorza

120 grammi di prosciutto cotto

250 grammi di besciamella

180 millilitri di acqua

300 grammi di pangrattato

200 grammi di farina

1 litro di olio di semi di girasole

Preparazione:

Per prima cosa, in una pentola sul fuoco mettete burro, brodo, sale e zafferano (a tal proposito, è buonissimo anche il risotto allo zafferano). Una volta che il brodo bolle, unite il riso abbassando la fiamma, coprite e lasciate cuocere finché il riso non assorbirà tutto il brodo (fate, però, attenzione che questo non si attacchi sul fondo, mescolando). Trasferite, quindi, il riso su un tagliere, spalmandolo sulla superficie con un cucchiaio così da farlo raffreddare. Quando si sarà intiepidito, copritelo con una pellicola per non farlo seccare. Tagliate il formaggio a dadi, così come il prosciutto e unite il tutto alla besciamella. Formate le arancine aiutandovi con le mani o con uno stampino. In caso lo facciate con le mani, bagnatele un po’ prima di procedere. Al centro, aggiungete un cucchiaio di besciamella con prosciutto e formaggio e richiudete la palla di riso. Mettete, quindi, le arancine per circa mezz’ora in frigorifero. Preparate, quindi, la pastella con acqua e farina e pangrattato in un’altra ciotola. Passate, quindi, le arancine prima nella pastella e, poi, nel pangrattato. Friggete, quindi, in olio caldo in una friggitrice o in una pentola, mettendo poche arancine alla volta. Una volta ben dorate, estraete le arancine al burro fuori dall’olio bollente, mettendole su carta assorbente. Servite calde le vostre arancine palermitane!

Come detto, è importante lasciare riposare le arancine siciliane in frigo prima della panatura e friggerle poco alla volta, per non farle aprire.