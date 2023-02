Antonino Valenti: una collezione knitwear in chiave couture

La Milano Fashion Week 2023 è ormai conclusa, e la lista delle tendenze che caratterizzeranno la prossima stagione Autunno Inverno 23/24 è lunga. Abbiamo già esplorato il mondo di Krizia e dei suoi contrasti, dove il gioco tra i materiali è al primo posto.

In questo senso, anche la collezione di Antonino Valenti è centrata sui materiali, in questo caso il filo. La maglieria copre sicuramente le prime posizioni dell’abbigliamento invernale; il knitwear infatti sarà un must-have della stagione, e la visione di couture di Antonino Valenti è fatta esclusivamente da capi in maglia, super colorati, con tagli morbidi e mai noiosi o basici.

Foto di Hanna Baranava @milanfashionphotographer

Ma scopriamo nel dettaglio gli abiti e l’idea che c’è dietro questa interessante ed elegante presentazione.

La maglia lavorata artigianalmente, il fulcro della collezione

È lo stesso Antonino Valenti a raccontarci l’idea di partenza: si è voluto dare spazio al racconto di una realtà artigiana veneta, dove viene prodotta l’intera collezione, ed è una collezione lavorata interamente a maglia. Il filo è dunque il vero protagonista, e viene declinato in tantissime sfaccettature per dare vita a capi d’abbigliamento di tendenza.

Troviamo quindi abiti costituiti da pantaloni super morbidi che scendono con un’ampia zampa lungo la caviglia, simmetrici rispetto al top con maniche a pipistrello.

Gli abiti vengono interpretati in maniera contemporanea. La sfida, secondo Antonino Valenti, è quella di non essere ripetitivi e ridondanti per mantenere il prodotto costantemente evoluto.

E questo lo vediamo nella nuova collezione che rimane colorata, ricercata, di carattere e fuori dagli schemi. Un esempio è l’abito fucsia, dove le maniche si aprono per terminare con un trionfo di piume.

Quest’anno inoltre, c’è stata la Presentazione di Antonino Valenti Lab, un’estensione di Antonino Valenti, con un’interpretazione fotografica in chiave artistica di Raffaele Grosso, che ha raccontato la nuova collezione attraverso un viaggio fatto di scatti in bianco e nero, dove vengono catturati i momenti dello studio e della realizzazione dei capi, fino a quando questi vengono indossati.