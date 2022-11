Tendenza anti-mascara: come TikTok ne sta rivoluzionando la concezione

Anni e anni di pratica, con consequenziale affinamento della tecnica non sono evidentemente bastati ad educarci alla corretta, definitiva applicazione del mascara. Perlomeno questo è quanto emerge da una delle più recenti tendenze trucco dell’autunno/inverno, già popolarissima tra i beauty creators della Gen Z: le direttive arrivano dall’alto o, per meglio dire, dall’alto della piattaforma social più influente del momento.

L’ultimo controverso make-up trend arriva direttamente da TikTok, e prevede un insolito utilizzo del mascara al fine di dar vita ad un look occhi scenografico e fortemente d’impatto. Come? Te lo spieghiamo immediatamente. Siamo certi che non crederai ai tuoi occhi!

Cos’è e come si realizza il make-up anti-mascara (ossia l’ultima trovata di TikTok)

Foto Pinterest | Cecilia Donaba

Dimentica tutto ciò che sai a proposito del mascara, unico ed irrinunciabile alleato a restituire uno sguardo ammaliante, completo di lunghe ciglia dal volume esagerato: la più discussa delle tendenze trucco occhi di stagione vuole che ora esso si adibisca ad ombretto liquido, per creare una sorta di make-up grafico mai visto prima. Lo scovolino non si impiega più per pettinare accuratamente la rima ciliare, bensì se ne tampona la sommità sull’area palpebrale in modo che lasci dietro sé un’impronta puntinata da modellare e gestire totalmente a proprio piacimento.

La texture tendenzialmente più secca del mascara, quantomeno rispetto ad un tradizionale Liquid Eyeshadow, permette sì di giocare con la forma del trucco ma in tutta velocità, lasciando a chi lo indossa la libertà di sfumarlo rapidamente mediante un pennello. Lo stile che va per la maggiore? Quello che abbraccia i vari grafismi che la fanno da padrone negli ultimi anni, da completare qualora lo si desideri con applicazioni strass ed accenti di colore ad aggiungere un tocco ancor più personale al tutto.

Decisamente non ordinario come metodo di utilizzare un mascara, eppure innegabilmente ingegnoso!