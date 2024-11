Alberi di Natale più belli del mondo: i migliori eleganti e particolari per delle magiche feste

In giro per il mondo, sono tanti gli alberi di Natale che spiccano al centro di città incantevoli addobbate a festa, come New York o Praga.

Simbolo più amato delle festività natalizie, l’albero di Natale è presente, ogni anno, in moltissime città e Paesi. Sembrerebbe una vera e propria gara a chi ha l’albero più bello. Ci sono alberi di Natale addobbati in modo maestoso e alcuni di questi sono talmente spettacolari, da essere apprezzati in tutto il mondo. Durante il periodo natalizio si fa, praticamente, a gara per vedere quali delle decorazioni di Natale sono le più belle.

Con le luci, i colori e gli addobbi festosi, l’accensione in alcuni luoghi è un momento particolarmente atteso. Scopriamo insieme alcuni degli alberi di Natale più belli del mondo e quali sono i migliori eleganti e particolari per delle magiche feste.

I più eleganti e addobbati alberi di Natale del mondo: New York, Londra, Parigi, Madrid

Il viaggio alla scoperta degli alberi di Natale più eleganti, particolari e addobbati del mondo, comincia con l’immancabile albero di Natale che regala una magica atmosfera natalizia a New York, negli USA: la Big Apple sancisce, infatti, l’inizio delle feste con l’accensione di un maestoso abete – alto tra i venti e i trenta metri – che attira i newyorkesi e gli artisti della musica più importanti nella famosa cornice del Rockfeller Center.

A Londra, in Inghilterra, invece – come ogni anno – in Trafalgar Square viene addobbato e illuminato un maestoso albero di Natale che, con le sue luci colorate e la sua stella in cima, regala un tocco natalizio alla capitale britannica. Incantevole l’opzione a Parigi, in Francia, presso le Galeries Lafayette, dove è possibile ammirare uno degli alberi di Natale più belli. Anche Madrid, in Spagna, non scherza: si tratta di dodici piani di luci colorate posizionate su un cono, che sorgono al centro di una delle piazze principali della città e, cioè, la famosa Piazza di Puerta del Sol.

Gli alberi di Natale bellissimi, da Rio de Janeiro a Praga passando per Berlino e Washington

In Brasile, a Rio de Janeiro, sorge un meraviglioso albero di Natale galleggiante: si tratta del più alto del mondo – oltre ottanta metri – ed è pieno di luci colorate, nella laguna Rodrigo de Freitas. Queste caratteristiche lo rendono una vera e propria attrazione turistica. In Repubblica Ceca, a Praga, è possibile ammirare un albero di Natale che è attorniato dal mercatino natalizio, che viene organizzato ogni anno nel centro storico della città e sorge nei pressi dell’incantevole cattedrale.



A Berlino, in Germania, si trova un albero di Natale davvero bello: sorge nei pressi della Porta di Brandeburgo ed è il più amato dai berlinesi e dai turisti, che possono ammirarlo durante il periodo natalizio. Anche a Washington, negli USA, non può mancare un abete di tutto rispetto, che viene decorato nei pressi della Casa Bianca e che può essere visitato da circa 60 mila persone.

Gli alberi di Natale più particolari del mondo: Strasburgo, Città del Messico e Budapest

A Strasburgo, è presente il più antico mercatino della Francia, la cui età è di circa 450 anni. Uno dei momenti più magici è, quindi, quello dell’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie: l’albero è alto circa trenta metri ed è uno dei simboli della città. A Città del Messico, sorge l’incredibile albero di Natale dello Zócalo, nei pressi della cattedrale.

Infine, è da segnalare l’albero di Natale di Budapest, in Ungheria, che ospita anche uno dei più bei mercatini natalizi d’Europa. Un viaggio qui durante le feste diventa, quindi, un’occasione magica. Potreste passeggiare per le vie principali, addobbate e illuminate e ammirare l’albero che sorge vicino alla Basilica di Santo Stefano. Ovviamente, da non perdere anche gli alberi di Natale più belli in casa che tutti noi possiamo contribuire ad addobbare con fantasia e amore per le feste natalizie! A questo proposito, scoprite l’albero di Natale di IKEA.