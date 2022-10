Addio al nubilato: 5 idee per festeggiare in maniera indimenticabile

State cercando delle idee interessanti per organizzare l’addio al nubilato di una delle vostre più care amiche? Se siete proprio voi a doverlo allestire, fate attenzione che la sposa, presa nell’organizzare il matrimonio perfetto non si accorga di nulla, in modo da farle una grande sorpresa per i suoi ultimi giorni da nubile.

L’addio al nubilato è un’occasione irrinunciabile per passare un pò di tempo tra sole donne prima del grande giorno, perciò deve essere organizzato minuziosamente ed ovviamente il genere di festeggiamenti che avete intenzione di organizzare dovrà rispecchiare il carattere della sposa. Non volete mica che si senta a disagio alla sua festa?!

Ecco una serie di idee simpatiche che potrete prendere in considerazione per organizzare l’addio al nubilato della vostra migliore amica.

Addio al nubilato alle terme: una giornata di puro relax

Foto di Shutterstock | Golubovy

Se volete regalare alla sposa una giornata dedicata a lei all’insegna del relax, per farla distendere e rilassare dopo gli stressanti preparativi per il matrimonio, la scelta dell’abito da sposa e tutti gli aspetti burocratici, organizzare una giornata alle terme per l’addio al nubilato, è proprio l’idea che fa per voi!

Scegliete un centro termale anche piuttosto vicino, magari che abbia anche un servizio di SPA in modo da poter coccolare al meglio la festeggiata. Vedrete ne sarà entusiasta!

Bridal shower: l’ultima tendenza per festeggiare la sposa

Foto di Shutterstock | Meriel Jeon

Un modo diverso e di tendenza per festeggiare un addio al nubilato è il bridal shower. Un must dei paesi anglosassoni in cui la sposa riceve simpatici pensierini dalle amiche ed invitate.

Potete organizzare il bridal shower in un centro commerciale, in modo da poter inserire anche una sessione di shopping, in un locale alla moda sorseggiando dei drink, oppure organizzare un party a casa.

Nel caso sceglieste il party in casa, un’idea carina sarebbe nascondere i regalini e mettere su una simpatica caccia al tesoro con dei bigliettini per gli indizi arricchiti di frasi spiritose per l’addio al nubilato.

Una notte folle tra donne: all’insegna del divertimento

Foto di Shutterstock | vectorfusionart

Se invece la sposa ha un carattere selvaggio e va pazza per le notti brave, in occasione del suo addio al nubilato potreste organizzarle una serata in discoteca o in un locale glamour della vostra città con, magari, uno spettacolo di spogliarellisti o ancora più originale, di Drag Queen.

Durante la serata potreste tutte indossare simpaticissimi gadget per l’addio al nubilato e creare alla futura sposa un velo da sposa per l’addio al nubilato.

Una volta che sarete tutte agghindate a tema, non resterà altro che scatenarvi insieme e festeggiare con la futura sposa. Rimarrà un ricordo indimenticabile di un addio al nubilato davvero folle!

Viaggio per l’addio al nubilato: un perfetto weekend con le amiche più care della sposa

Foto di Shutterstock | Kamelevska Tetiana

Se invece la futura sposa ama viaggiare e il vostro budget lo permette, organizzare un piccolo weekend fuori porta per l’addio al nubilato può rivelarsi un’idea vincente.

Potrete scegliere se rimanere in Italia, optando per qualche giorno da trascorrere in città come Milano, Roma o Firenze, organizzare una vacanza in barca a vela, se la stagione lo permette, oppure all’estero scegliendo una delle mete più gettonate, come Amsterdam o Londra.

Non dovrete far altro che prenotare il tutto e studiare nel dettaglio come trascorrerete questo weekend inserendo magari, qualche attività divertente e perché no, anche degli scherzi per l’addio al nubilato in modo da renderlo davvero indimenticabile.

Giochi addio al nubilato: un modo divertente di mettere alla prova la sposa

Foto di Shutterstock | Ulza

Se invece volete mettere alla prova la futura sposa, potrete organizzare una serata con dei giochi per l’addio al nubilato divertenti ma anche un pò piccanti.

Potete organizzare un’escape room a tema, un quizzettone con domande imbarazzanti, delle penitenze da far fare alla sposa o ancora un gioco dei segreti.

Le idee per creare una serata giochi a tema di certo non mancano, dovrete solo scegliere il livello di difficoltà in cui porre la sposa e vedrete che diventeranno ricordi divertenti che la festeggiata porterà nel cuore!

Insomma, ci sono moltissime idee per organizzare un addio al nubilato ad hoc, non vi resterà che decidere quali di queste che vi abbiamo illustrato sia quella più adatta alla futura sposa in questione e sbizzarrirvi nell’allestire il tutto. Buon divertimento!