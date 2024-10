Addio al nubilato, le frasi più divertenti per l’occasione

Sono tante le frasi divertenti per l’addio al nubilato da dedicare alla futura sposa in un giorno in cui quasi tutto è concesso e durante il quale le amiche organizzano momenti indimenticabili all’insegna del divertimento.

C’è chi ama festeggiare l’addio al nubilato in tranquillità, magari concedendosi una pausa relax prima di affrontare gli ultimi preparativi per le nozze, e chi invece preferisce osare.

In entrambi i casi non possono mancare attimi di spensieratezza e la futura sposa non può che rassegnarsi e scoprire quali e quante sorprese le riserveranno le partecipanti all’evento.

Scopriamo insieme le frasi più belle e divertenti!

Frasi con protagoniste le amiche della sposa

Compagne di viaggio inseparabili, le migliori amiche possono concedersi di “prendere in giro” la festeggiata o di fare allusioni al futuro matrimonio.

Ecco alcune frasi per la sposa da scrivere nei biglietti e nelle lettere per l’addio al nubilato:

Sei sempre stata fuori di testa, ma non pensavamo che tu arrivassi addirittura a fare questa pazzia! Sei ancora in tempo, il biglietto per i Caraibi te lo paghiamo noi!

Sei mia amica, ti starò accanto quando sarai sull’altare… pronta con un paio di scarpe comode per correre.

per correre. Il matrimonio è bellissimo. È meraviglioso trovare quella persona speciale che ti darà fastidio per tutta la vita.

Domani è il giorno del tuo matrimonio… Che ne pensi di un viaggetto intercontinentale con le amiche prima che sia troppo tardi?

Non pensare che il matrimonio sia tutto abitudine e routine; non pensare che il matrimonio sia solo faccende da sbrigare e bollette da pagare; non pensare che il matrimonio sia la tomba dell’amore; non pensare che… ecco, non pensarci che è meglio!

Frasi e citazioni sul matrimonio e sulla vita di coppia

C’è chi scrive frasi per gli auguri di matrimonio originali o più smielate e chi invece punta tutto sull’ironia. Ecco cosa possono dire le amiche alla sposa in procinto di convolare a nozze:

Nubile. Sentila bene questa parola. Nel corso degli anni potrebbe capitarti di chiederti perché avrai mai rinunciato ad esserlo.

Non devi passare il tempo con la madre del tuo gatto.

Ricordati che perdere un marito è dura… a volte impossibile. Prova nei posti affollati.

Anche scrittori, artisti e poeti si sono sbizzarriti sulle considerazioni umoristiche a proposito del matrimonio. Se volete regalare una perla di saggezza, ecco alcune idee:

Per un matrimonio felice in genere ci vogliono più di due persone. (Oscar Wilde)

Nella vita coniugale, l’essenziale è la pazienza. Non l’amore: la pazienza! (Cechov)

Quello che conta nel matrimonio è litigare in armonia. (Anita Ekberg)

Filastrocche divertenti per l’addio al nubilato

Se avete molta fantasia, potete scrivere voi stesse delle filastrocche divertenti per l’addio al nubilato, da proporre per esempio durante un brindisi davanti ai cocktail nel locale che avete scelto per i festeggiamenti. Ecco alcuni esempi da cui lasciarsi ispirare.

Si scalano i monti, si attraversa il mare ma alla fine dei conti: chi te lo fa fare?

Ormai l’accordo è stata sigillato e con un mojito da tutte noi siglato.

Stasera rallegrati e pensa a far festa; domani c’è tempo per perder la testa.

Preparati, amica, la festa è finita . Da domani gioie e dolori, noi restiamo le tue amiche migliori.

. Da domani gioie e dolori, noi restiamo le tue amiche migliori. Tanti auguri a sposa e sposo

di un futuro assai radioso,

che l’anello fra le dita

di gran gioia riempia la vita.

Il giuramento per l’addio al nubilato

Tra scherzi e giochi, la sposa e le amiche si impegnano in un giuramento durante l’addio al nubilato che consacra il loro legame e serve a promettere che tutto quello che accadrà nella serata resterà segreto.

Ecco alcune frasi per il giuramento da tenere a mente:

• Giuro solennemente che consumerò e promuoverò l’uso di bevande alcoliche nel modo più appropriato e sicuro. Solo se si dispone di un certificato medico è possibile essere sollevati dall’impegno ad ubriacarsi, ma in questo caso sarà ammesso flirtare senza contegno;

• La futura sposa che abbia bevuto troppo o che abbia un pessimo gusto, qualora venisse sorpresa a parlare con uomini poco attraenti per più di un minuto deve essere messa al sicuro dalle sue amiche, per evitarle l’imbarazzo che potrebbe provare il mattino dopo.

• Magia, risate e follia dovrai onorare,

proprio ora, a pochi passi dall’altare.

• Contratto di giuramento di addio al nubilato

Comma. 1 – La sposa dovrà vivere questa serata in assoluto relax evitando pensieri negativi e non potrà parlare del matrimonio

Comma. 2 – La sposa e il corteo di damigelle non potranno andare a letto prima delle 7 di mattina

Comma. 3 – La sposa sarà sempre accompagnata dalle sue damigelle

Comma. 4 – La sposa dovrà indossare sempre gli accessori forniti dal corteo di damigelle e non potrà rifiutarsi in alcun modo

Comma. 5 – La sposa non potrà sottrarsi alle attività organizzate dalle sue damigelle per nessuna ragione e si affiderà con fiducia alle loro direttive