La treccia laterale è una delle acconciature per bambine più belle da poter fare. Facile e veloce, può essere perfetta per diverse occasioni.

Quando si parla di acconciature non c’è che l’imbarazzo della scelta e, ancora di più, quando si tratta di bambine. Con loro, infatti, ci si può divertire a sperimentare insieme nuovi modi di pettinare i capelli per la scuola o il tempo libero.

Ci si può davvero sbizzarrire con le pettinature, sia che si tratti di capelli lunghi che di capelli corti. Nel caso di acconciature per bambine, ci possono essere diversi modi creativi e divertenti per esprimere stile e personalità. A questo proposito, un classico senza tempo è rappresentato dalle trecce. Scopriamo, parlando di acconciature per bambine, come fare una treccia laterale.

Come fare una treccia laterale per bambine



Una delle acconciature più tradizionali e versatili è la treccia laterale. Amate da tante donne e bimbe, si tratta di una pettinatura adatta sia al look quotidiano – per andare a scuola o per i pomeriggi con le amiche, ad esempio – che per le occasioni speciali come una cena con mamma e papà, a casa dei nonni, matrimoni o comunioni. La treccia laterale è facile da realizzare, oltre a essere adatta a tutte le lunghezze di capelli. Ma come fare, quindi?



Prima di tutto, iniziate pettinando bene i capelli della bambina. L’importante è, infatti, che questi siano privi di nodi e assolutamente lisci. Per fare questo, vi basterà utilizzare una spazzola morbida o anche un pettine a denti larghi. Piano piano e poco alla volta, procedete con delicatezza.



Una volta fatto ciò, fate inclinare da un lato la testa alla bimba, così da facilitare la lavorazione della treccia prendendo, per prima cosa, una sezione di capelli dalla parte superiore della testa. Dividete, quindi, la ciocca in tre parti.

Gli altri step per una treccia laterale perfetta



Quando avrete diviso i capelli in tre parti, iniziate a intrecciare portando la ciocca di sinistra sopra la ciocca centrale e la ciocca di destra sopra quella centrale. Ripetete, quindi, il passaggio aggiungendo capelli a ogni passaggio e proseguite così. La treccia potrà essere continuata fino a raggiungere la lunghezza che più apprezzate. Una volta terminata la treccia, potete fissarla semplicemente con un elastico.



Se siete in cerca di un look morbido e romantico, tirate alcune ciocche della treccia così da dare più volume ai capelli. Infine, ovviamente, non dimenticate che la treccia può essere impreziosita alla base con mollette colorate, nastri, fiori e accessori di tutti i tipi. Fate scegliere alla vostra bambina! Da provare è anche la treccia a coroncina.