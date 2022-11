Le sfilate delle più grandi case di moda attraggono un gran numero di curiosi e veri fashion victim, alla ricerca delle ultime tendenze. Ma molto spesso la moda non è sinonimo di comodità.

Sarebbe bello se potessero esserci in commercio alcuni accessori e capi d’abbigliamento creati dal nulla per soddisfare esigenze di praticità: delle vere e proprie creazioni che andrebbero inventate.

Tacchi alti anticaduta

Accessori moda e capi d’abbigliamento che andrebbero inventati – Shutterstock/ ESB Professional

Articoli che farebbero subito impennare le vendite delle più grandi case di moda sono le scarpe con tacchi alti che evitano le cadute e non provocano dolore ai piedi.

Quante volte le donne cedono alla tentazione di indossare una scarpa seducente, che slancia la figura e aggiunge femminilità al proprio look, non curandosi della salute dei piedi? Dopo aver trascorso qualche ora su un tacco 12, in occasione di una serata in discoteca o una cena galante, i dolori causati dall’altezza della scarpa, sono quasi inevitabili. E allora quello che si mostrava come un incedere femminile si trasforma in un goffo arrancare, piagnucolando ad ogni passo.

Scarpe comode con tacco alto e soprattutto stabile, in grado di evitare il pericolo di caduta dalle scale, sarebbero certamente l’articolo più venduto nei negozi di calzature, scalzando il posto alle francesine basse.

Zip che non si inceppano

E che dire dei giubbotti o le maglie a zip? Sarebbe bello che qualcuno inventasse delle cerniere che non si inceppano durante la chiusura, lasciandoci in preda al freddo o, peggio, mettendo in vista qualche parte del nostro intimo. Sarebbe di sicuro una preoccupazione in meno per le donne. Chissà che non si riesca a trovare un articolo di questo genere prima o poi.

Jeans skinny facili da mettere e da togliere

Tuttavia, tra i capi d’abbigliamento più irritanti del pianeta, non si può non mettere il modello skinny dei jeans. Troppo aderente per essere tolto con facilità. Indossarlo o levarlo via si traduce spesso in esperienze catartiche.

Abiti da sera che non si rivelino trappole mortali

Ma se i pantaloni troppo aderenti creano difficoltà solo nel momento di indossarli o tirarli via, alcuni capi ostacolano addirittura i movimenti. È il caso degli abiti da sera avvolgenti: tubini strettissimi, che si aprono a formare una gonna più ampia solo in corrispondenza delle caviglie. Forse, con qualche sforzo, si può scongiurare il pericolo che qualcuno osservandoci ci scambi per un pinguino ma, al momento di salire delle scale, se non esiste una strada alternativa, non ci sono giustificazioni plausibili o elicotteri pronti a venire in nostro soccorso.