5 abiti (non) da sposa perfetti per dire “sì”

Il matrimonio è un momento unico nella vita di una persona, e per molte donne il vestito rappresenta il cuore del sogno. Non tutte però si sentono attratte dal classico abito da sposa tradizionale. Alcune cercano qualcosa di diverso: un capo che sia elegante, sofisticato, ma anche versatile e riutilizzabile. Se appartieni alla categorie delle spose che preferiscono rompere gli schemi, la scelta giusta per te è un abito non da sposa.

E cioè un vestito che non è stato pensato appositamente per l’altare, ma che può comunque trasformarsi nel look perfetto per dire “sì”. Non solo permette di risparmiare, ma spesso offre alternative originali e moderne ideali per le spose che vogliono un outfit unico e personale nel loro grande giorno.

Perché scegliere un abito non da sposa?

Orientarsi su un abito non convenzionale per il giorno del matrimonio invece che su uno degli abiti da sposa di tendenza può essere una scelta dettata da diversi motivi. Prima di tutto, il budget: non tutte le spose vogliono spendere una fortuna per un capo che indosseranno una sola volta per poi finire dimenticato nell’armadio. Un abito da sposa non convenzionale offre invece la possibilità di essere riutilizzato per altre occasioni, cosa che lo rende un investimento più sensato.

C’è anche una questione di stile. Alcune spose preferiscono un look più moderno o informale, specialmente se il matrimonio è organizzato in modo intimo o fuori dai canoni tradizionali. Ce lo insegna Fiorella Mannoia che nel 2021, per il suo matrimonio con Carlo Di Francesco, ha indossato un tailleur pantalone bianco griffato Dolce&Gabbana e un paio di sneakers argentate ai piedi. Infine, scegliere un abito non da sposa permette di spaziare tra una varietà infinita di modelli e tessuti e di adattarsi perfettamente alla personalità della sposa e al tema del matrimonio. Abbiamo selezionato cinque modelli di abiti che, pur non essendo stati creati esclusivamente per una sposa, sono perfetti per il giorno del matrimonio. Scopriamoli insieme e lasciati ispirare!

L’eleganza del pizzo e un tocco bohémien

Il pizzo è da sempre sinonimo di romanticismo, ed è proprio questo il fascino dell’abito boho chic di Milanoo. Questo modello svasato, in un delicato avorio, con scollo a V e maniche lunghe, è perfetto per chi sogna un matrimonio all’aperto o in un contesto naturale, come un giardino o una spiaggia. E lo stile boho-chic, non dimentichiamolo, è una tendenza che non accenna mai a passare di moda anzi, quest’anno è più che mai attuale.

Questo abito non da sposa è ideale per una cerimonia intima e informale, e può essere riutilizzato con facilità per eventi estivi o serate eleganti. Basta abbinarlo a un paio di sandali gioiello o accessori boho per trasformarlo completamente.

Vestito a portafoglio con paillettes

Se preferisci un look più scintillante, un abito elegante (e non necessariamente da sposa) come questo di Asos Design è una scelta super glamour. Con il suo taglio a portafoglio, le maniche lunghe e lo spacco laterale, questo modello è pensato per esaltare le forme senza risultare però troppo provocante.

Le paillettes lo rendono perfetto per un matrimonio serale o un ricevimento in città. Dopo il matrimonio, questo abito può essere facilmente riutilizzato come outfit per Capodanno ma anche per una cena elegante o per qualsiasi altra occasione speciale in cui vuoi brillare.

Abito minimalista in jersey: il fascino essenziale del sarong

Accanto al tradizionale bianco, da qualche anno spopola la tendenza degli abiti da sposa colorati e l’abito lungo in jersey attillato in un delicato color verde menta chiarissimo proposto da FRWD è il simbolo della raffinatezza minimalista. Si distingue per la sua linea pulita e il dettaglio del sarong arricciato, che dona un tocco di eleganza contemporanea.

Il collo a dolcevita dà a quest’abito un tocco sofisticato e lo rende perfetto per le spose che amano uno stile sobrio ma ricercato. È l’abito ideale per un matrimonio moderno o urbano, ma la sua versatilità lo rende perfetto anche per cocktail party, serate di gala o eventi lavorativi importanti.

L’abito romantico in chiffon, un classico rivisitato (e low cost)

Ever-Pretty propone un alternativa low cost al classico abito da sposa: un vestito lungo in chiffon con scollo a V e dettagli applicati in vita, disponibile in bianco crema ma anche in tanti altri colori di tendenza. Il prezzo? Da urlo: lo trovi su Amazon a meno di 70 euro. La gonna plissettata crea un effetto di movimento delicato, e la scollatura profonda con applicazioni sulla vita valorizza la silhouette.

Questo abito elegante ma non da sposa è ideale per cerimonie tradizionali o all’aperto, e poi la sua versatilità permette di indossarlo anche in altre occasioni, come feste o ricevimenti. Può persino essere trasformato in un look casual con accessori giusti, come sandali flat e una giacca in denim per una giornata primaverile.

Tuta a mantella, la scelta più originale per un abito non da sposa

Per chi cerca un’alternativa davvero originale al classico abito da sposa, una tuta a mantella come quella proposta da Ralph Lauren è la scelta ideale. Questo capo realizzata in georgette fluido ha un design monospalla, i pantaloni a gamba larga e una mantella a cascata.

Perfetta per un matrimonio moderno o per spose che vogliono rompere con la tradizione, questa tuta è anche incredibilmente versatile. Può essere riutilizzata per cene di gala, eventi teatrali o serate eleganti per un look impeccabile e sofisticato.

Scegliere un abito alternativo per le nozze, pensato non solo per una sposa, non significa rinunciare alla magia del grande giorno, ma anzi, abbracciare uno stile unico che rispecchi davvero chi sei. Questi cinque modelli dimostrano che l’eleganza non ha confini, e che il vestito perfetto per il tuo matrimonio può trovarsi anche lontano dai soliti atelier. E la cosa migliore? Potrai indossarlo ancora e ancora, portando con te un pezzo del tuo giorno speciale in ogni nuova avventura.