Gli abiti in maglia più belli da indossare questa primavera: 5 look da copiare

Quali sono gli abiti in maglia di tendenza per la primavera? Scopri i look più in voga per la bella stagione!

C’è un capo d’abbigliamento versatile che può essere indossato in tante occasioni diverse: stiamo parlando proprio dell’elegante e comodo abito in maglia! I modelli della bella stagione abbracciano tutti gli stili.

Gli abiti in maglia sono di tendenza per la primavera 2025, quindi è un capo d’abbigliamento che potrai sfoggiare in ogni situazione. Sapere come abbinarlo, però, è molto importante. Ma quali sono i modelli più in voga che anche le influecer stanno iniziando a sfoggiare per un look primaverile impeccabile?

Abiti in maglia di tendenza per la primavera: come abbinarli

Quali sono gli abiti in maglia di tendenza per la primavera 2025? Ecco alcuni modelli che potrai sfoggiare durante la bella stagione!

Total black

L’abito in maglia total black regular fit è un modello che abbraccia la silhouette e mette in risalto la propria body shape. Il nero è elegante e raffinato, ma con l’abito in maglia potrai sfoggiare un look comodo e pratico senza rinunciare alla comodità.

Senza maniche

Semplice ed elegante anche l’abito in maglia senza maniche, ideale da sfoggiare anche in piena estate con un sandalo aperto. Potrai indossarlo in primavera mettendo in pratica le regole da seguire per un look primaverile perfetto!

Svasato

Se ami i look più trasandati ma comunque pratici e dal tocco raffinato, l’abito in maglia svasato è un capo di tendenza da mettere nel guardaroba primaverile. Prediligi il modello a maniche lungo così da poterlo indossare in primavera con un capospalla leggero, come un trench, e uno stivaletto di mezza stagione.

Crochet

Ideale da sfoggiare in spiaggia, con l’abito in maglia crochet sarà impossibile rinunciare all’eleganza. Da abbinare a un sandalo gioiello, potrai sfoggiare il tuo abito in maglia crochet anche per un aperitivo in riva al mare con le amiche. La colorazione beige, inoltre, metterà in risalto l’abbronzatura.

A coste

Il modello a coste con bottoni davanti conferisce al look uno stile di tendenza e raffinato. I brand propongono diverse nuance, come il color crema o l’azzurro, colori di tendenza per la primavera 2025!

Da indossare con una scarpa bassa o un mocassino semplice ed elegante. Il risultato finale ti sorprenderà!