I colori che domineranno la bella stagione: come abbinarli

Colori vibranti e sofisticati saranno i protagonisti di questa primavera 2025, ma quali sono le nuances che renderanno il guardaroba ancora più chic? Ispirati alla palette della bella stagione, i colori di tendenza per la primavera si fanno sempre più interessanti.

I color must have per questa primavera ti permetteranno di ottenere outfit perfetti sia per il giorno che per la sera, scopriamo insieme quali sono le tonalità di cui ti innamorerai sin da subito!

Colori di tendenza per la primavera 2025: i must have di stagione

Con il cambio di stagione bisogna farsi trovare preparate: i colori della primavera sono accesi, vivaci e perfetti per ogni occasione. Come indossarli e, soprattutto, come abbinarli senza commettere errore di stile?

I look street style e le passerelle parlano chiaro: i colori di tendenza della primavera 2025 sono energici e brillanti. Da sfoggiare in ogni momento della giornata, dal look da ufficio al look elegante da sera, i colori più in voga troveranno sicuramente spazio nel tuo guardaroba primaverile.

Li vedrai anche in piena estate, quindi scegli capi d’abbigliamento che potrai sfruttare sia durante la bella stagione che durante i mesi estivi. Di quali colori stiamo parlando?

Non passa inosservato il verde, una sfumatura chiarissima in stile color pastello. Da abbinare ad altre nuance come il beige, il bianco e, perché no, per un look più audace anche il contrasto con il nero andrà più che bene!

Per look eleganti, minimal e anche sofisticati, il colore protagonista in assoluto sarà proprio lui, il blu. Un blu intenso, da indossare come total look o ton sur ton. Come abbinarlo? Sta bene con il bianco, il nero, il marrone e, per un tono più eccentrico, anche il viola.

Ed è proprio il marrone uno dei colori di tendenza più belli della primavera 2025, nonostante sia una nuance che solitamente viene sfoggiata nel periodo autunnale. A proposito, non perdere i nostri consigli su come abbinare il marrone e il blu durante la primavera estate!

Da prediligere un marrone caldo da indossare anche come total look. Ad esempio, potresti indossare un top con pantalone a gamba alta e una scarpa bassa di tendenza per la bella stagione!

Per look più vivaci e luminosi, scegli il turchese, il rosa e il giallo, tre colori che portai sfoggiare anche nella tonalità pastello.