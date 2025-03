Blu e marrone, la combo della primavera estate che amerai senza dubbio

Come abbinare il blu e il marrone? La combo della primavera estate che vorrai sfoggiare in tutte le occasioni.

Nonostante il marrone sia una nuance che ricorda molto i look autunnali, per questo 2025 conquista un posto tra le tendenze della primavera estate. La combo a cui non potrai rinunciare durante la bella stagione? Blu e marrone, i colori del momento che vorrai sfoggiare in tutte le loro sfumature!

Il blu si abbina perfettamente al marrone, motivo per cui i look proposti dai brand e dalle maison vedono queste due nuance protagoniste delle passerelle. Anche lo street style parla chiaro: il blu e il marrone abbinati insieme conferiscono al look uno stile elegante e formale!

Quali sono i look più belli della primavera estate di cui non potrai più fare a meno?

Come abbinare il blu e il marrone questa primavera estate

Il blu e il marrone possono essere abbinati in tantissimi modi differenti. Puoi scegliere di creare un outfit mettendo in equilibrio entrambi i colori oppure far prediligere una nuance rispetto all’altra.

Potresti sfoggiare il marrone scegliendo un completo elegante e formale e abbinarlo a una camicia blu di una tonalità più chiara e delicata.

Un altro look di tendenza è il maxi dress in brown abbinato a uno stival ton sur ton e un blazer blu scuro in stile denim. Un outfit elegante perfetto per una serata romantica!

Per un look più casual e pratico da indossare all day long potresti optare per un pantalone blu, un trench su una sfumatura più chiara del marrone e delle sneakers chiare di tendenza. Indossa una semplice t-shirt bianca oppure opta per un dolcevita sempre sul marrone!

Se il blu è il colore protagonista del tuo look, allora potresti indossare degli accessori sul marrone così da creare il giusto contrasto. Scegli un total look sul blu e indossa una cintura marrone e una mini bag della stessa tonalità.

Anche le calzature possono richiamare una nuance del marrone, quindi sbizzarrisciti con le sfumature che più ti piacciono e abbina il blu e il marrone basandoti sul tuo stile!

Chi ama la combo blu e marrone, troverà sicuramente il modo di indossare le due nuance questa primavera estate. Gioca con le sfumature così da ottenere outfit impeccabili e originali, perfetti per la bella stagione.

Gli accessori giocano un ruolo fondamentale, sceglili della giusta tonalità e potrai sfoggiare look di tendenza! A proposito di blu, non perdere i nostri consigli su come abbinare il blu elettrico!