Il ritorno delle scarpe basse: come abbinarle per un look chic e comodo

In primavera non potrai fare a meno di sfoggiare le tue scarpe basse preferite, ma come abbinarle per ottenere un look chic ma comodo?

Le scarpe basse sono tra le tendenze della primavera estate a cui sarà difficile resistere. Puoi indossarle in tante occasioni diverse, eppure c’è chi le ritiene poco femminili e chi, invece, sa come renderle protagoniste dell’intero outfit a seconda del contesto.

Per un look chic e comodo potrai indossare le scarpe basse in tantissime occasioni. Se il tuo obiettivo è sfoggiare un look pratico da giorno ma allo stesso tempo non desideri rinunciare all’eleganza, dovresti assolutamente optare per questi abbinamenti.

Ecco, quindi, come abbinare le scarpe basse in primavera senza rinunciare allo stile e all’eleganza!

Scarpe basse: look comodo e pratico da giorno chic ed elegante

Prendere ispirazione dallo street style ti permette di creare i tuoi abbinamenti e personalizzarli a seconda del tuo stile di partenza.

Se le scarpe basse rientrano tra le tue calzature preferite della bella stagione, dovresti assolutamente sapere come poterle abbinare al meglio.

Uno dei look più in voga in assoluto è l’abbinamento con la gonna lunga: che sia in denim o di un tessuto più morbido, la scelta di indossare le scarpe basse rende il tutto più chic ma pratico. Completa il look con una camicia dal taglio classico e una bag non eccessivamente grande da portare anche sotto braccio.

Se al posto della gonna desideri sfoggiare il tuo completo preferito, indossa il pantalone dal taglio sartoriale con le scarpe basse che più ti piacciono. Un look semplice ideale anche per l’ufficio, scegli una mini bag da portare a mano e il risultato finale sarà strabiliante.

I mini dress tornano tra le tendenze della primavera, li indosserai perlopiù nei mesi di aprile e maggio quando le temperature inizieranno ad aumentare. Da sfoggiare, quindi, con scarpe basse aperte per un look chic ma allo stesso tempo comodo e pratico da giorno. Un sandalo gioiello potrebbe essere la calzatura perfetta per questa tipologia di look!

Tornano in voga i pantaloni a gamba larga cropped, con la caviglia scoperta potrai mettere in risalto le tue scarpe basse di tendenza della primavera estate. Un look morbido e pratico da giorno a cui puoi attribuire il carattere che preferisci: per un outfit più romantico indosserai una blusa con un blazer; per un outfit più minimal e casual indosserai una t-shirt bianca e un trench oversize!