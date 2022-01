Con 3 abiti iconici celebriamo il genio di Thierry Mugler

È morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler: l’annuncio è arrivato tramite i social sul suo profilo Instagram, in un post che dà l’addio al couturier. Genio della moda e amante dei corsetti super sexy e degli abiti dalle linee futuristiche, Mugler ha vestito celebrity del calibro di Lady Gaga, Kim Kardashian, Beyoncé. La sua ultima collezione, di cui è stata testimonial anche la modella Bella Hadid, presenta linee verticali e inserti triangolari di body a vista pensati per allungare la figura. In perfetto stile Mugler!

Thierry Mugler, iconico come i suoi abiti iconici

Lo stilista francese, che aveva lanciato il suo brand nel 1973, ha lasciato un grande lutto nel mondo della moda e noi abbiamo deciso di ricordarlo attraverso 3 dei suoi abiti più iconici.

L’abito della collezione Primavera – Estate 1998 indossato da Kim Kardashian!

L’abito gioiello dalla collezione Primavera – Estate 1998, omaggio all’iconica fragranza Mugler Angel.

La giacca in pelle nera con fiamme rosse e gialle a contrasto dalla collezione Primavera – Estate 1992.