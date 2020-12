I 5 migliori Royal-look di Kate Middleton del 2020

Tra le donne più ammirate ed eleganti del pianeta, la duchessa di Cambridge Kate Middleton, moglie del principe William e futura Regina Madre del Regno Unito, è considerata una vera e propria icona di stile. Dagli elegantissimi abiti reali agli outfit più casual sfoggiati nelle occasioni informali, i look di Kate Middleton sono tra i più imitati da migliaia di donne in tutto il mondo. Oggi andiamo a ripescare quelli che, a nostro avviso, sono i 5 migliori Royal look del 2020.

Una duchessa casual: il look a soli 32 euro!

Per sentirsi una principessa bastano 32 euro: questo è il valore dei pantaloni indossati da Kate Middleton in una delle sue uscite in pubblico nel 2020. La moglie del principe William, infatti, ha preferito uno stile semplice, casual ma al tempo stesso molto chic.

Foto Getty Images | Jack Hill – WPA Pool

T-shit bianca, pantaloni rosa (di M&S da 32 euro) e sneakers bianche: Kate Middleton si è dimostrata ancora una volta maestra di stile e sobrietà. Non potevano mancare, però, i gioielli: un orologio d’acciaio da indossare sul polso sinistro, un bracciale rigido in oro giallo su quello destro, una catenina al collo e un piccolo paio di orecchini. Immancabile, infine, l’anello di fidanzamento di Lady Diana.

I migliori Royal-look del 2020: Kate Middleton è la regina dell’autunno

Avvolta da un lungo e bellissimo cappotto rosso, i capelli sciolti sulle spalle e una borsa di pelle nera. Così si è presentata Kate Middleton all’apertura della mostra “Hold Still”, un progetto con la National Portrait Gallery di Londra, a inizio autunno.

Per l’occasione, Kate Middleton ha sfoggiato un look caldo e autunnale, che rievoca il foliage dei parchi londinesi. Con il suo cappotto total red doppiopetto, firmato Alexander McQueen, stilista amatissimo dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton si è confermata la vera regina dell’autunno. A completare il look autunnale, le décolleté in suede nera dal tacco largo e una handbag di pelle nera, firmata Grace Han.

Il look total black che ha dato scandalo nel Regno Unito

A inizio ottobre Kate Middleton si è presentata al Museo di Storia Naturale a Londra, di cui è patrona, indossando un colore “vietato” a corte: il nero. Elegantissima e con il suo immancabile accento british, la duchessa di Cambridge è apparsa in tutto il suo splendore in un blazer nero dai risvolti in raso, firmato Alexander McQueen, abbinato a un top nero con scollo quadrato e a un paio di pantaloni a sigaretta.

Un look da oltre 1200 sterline che ha fatto scalpore soprattutto per il colore. Il nero, infatti, è considerato un colore “vietato” a corte, da sfoggiare soltanto in occasione delle cerimonie funebri. Qui, tutte le donne che hanno trasgredito la regola reale.

I migliori look di Kate Middleton: l’outfit scout chic che fa tendenza

Anche quest’anno la duchessa di Cambridge è stata insignita del ruolo di presidente della Scout Association, l’associazione che unisce i vari gruppi scout britannici. Così Kate si è recata in visita a Northolt, vicino a Londra, sfoggiando la sua uniforme da scout e prendendo parte ad alcune delle loro attività all’aperto.

Foto Getty Images | Daniel Leal-Olivas – WPA Pool

Per affrontare la giornata all’aria aperta Kate Middleton ha optato per un comodo look da campeggio arricchito però da diversi dettagli glamour e di lusso. La duchessa di Cambridge ha indossato una elegante camicia abbottonata azzurro polvere di Massimo Dutti abbinata a un gilet in tipico stile scout del marchio britannico Really Wild, realizzato in pelle scamosciata nabuk (del costo di circa 500 euro). Per completare l’outfit scout chic la duchessa ha scelto i suoi caratteristici jeans skinny, scuri e un po’ slavati, sempre di Massimo Dutti, e un paio di robusti stivali stringati.

I cappotti del Royal Train Tour: lo stile impeccabile di Kate

La settimana scorsa, William e Kate hanno deciso di intraprendere un Royal Train Tour di nemmeno 72 ore, girando per Inghilterra, Scozia e Galles per incontrare la popolazione in un momento così particolare e delicato. Ecco, i look più interessanti sfoggiati dalla duchessa.

Partita con uno verde dal taglio militare firmato Alexander McQueen abbinato a una sciarpa di York Scarves, per il suo Royal Train Tour la duchessa ha scelto un classico doppiopetto blu scuro con bottoni dorati di Hobbs, uno azzurro scuro di Catherine Walker e di nuovo Alexander McQueen per quello indossato a Cardiff, con sciarpa scozzese in tinta.