5 cose che (ancora) non sai sulla depilazione

Tutto quello che ancora non sai, ma che forse dovresti sapere, a proposito della depilazione: ecco di seguito sfatate bugie e falsi miti a proposito dello spinoso argomento.

C’è chi ne fa una autentica questione di principio prendendo a smettere di depilarsi come significativo gesto, indice e sinonimo di emancipazione femminile e chi, per contro, le ha provate davvero tutte eppure ancora non ha trovato la tecnica adatta a sé. La questione “peli superflui” è ancora per molti di noi una casella da spuntare nella lista di quelle cose a cui ancora sfugge una definitiva soluzione, ed attorno ad essa circola nonostante tutto parecchia disinformazione.

Individuare un metodo quanto più adatto possibile a noi ed alle nostre esigenze, che sia rapido, efficace, di facile esecuzione e, per quanto fattibile, indolore può somigliare più che ad un intento ad un’ardua impresa. Ma, sebbene per raggiungere questo fine sia necessaria voglia di sperimentare mista ad un pizzico di coraggio, forse noi di Pourfemme possiamo fare qualcosa per te. Ragion per cui abbiamo pensato di contribuire a fare chiarezza sull’annoso argomento depilazione provvedendo a svelarti 5 inaspettate verità di cui sarebbe bene venire a conoscenza sull’argomento.

Le 5 verità a proposito della depilazione che ti sarà utile conoscere

Nonostante la grande, nonché crescente, attenzione posta nei confronti della depilazione in ambito professionale nel corso degli ultimi anni, vi sono ancora tutta una serie di falsi miti e dicerie superstiti nella memoria collettiva. Magari tramandati anche di generazione in generazione. Vediamo come scardinarli perciò insieme una volta per tutte!

1. Depilarsi con il rasoio renderà i peli più forti e robusti

Quante volte abbiamo assistito alle urla di terrore delle amiche derivate dalla scabrosa confessione di procedere a depilarsi tramite rasoio o lametta? Tale metodo di depilazione è forse il più demonizzato in assoluto, lo sappiamo bene tutti. Il motivo di tanto inorridirsi sarebbe da imputare al fatto che recidendo il pelo mediante la lama questo prenderebbe a crescere più spesso. Ma è davvero la verità? Chiaramente no. O meglio, l’aspetto più evidente dei peli in fase di ricrescita si deve più che altro al fatto che questi non vengano strappati alla radice ma piuttosto recisi, ed a mostrarsi è dunque la loro porzione più robusta. L’unico contro, infatti, è se mai come i peli affiorino più in fretta.

2. I peli crescono più fini e radi se si sceglie l’epilazione

Seguaci del rasoio, qui c’è purtroppo da ammettere la sconfitta a capo chino. Benché il suddetto costituisca il metodo di depilazione più rapido in assoluto, c’è da ammettere che prediligere per contro l’epilazione permette non solo di godere del sospirato risultato di pelle liscia e levigata più a lungo, bensì anche di vedere i propri peli crescere più sottili e radi. Perché? Semplicemente perché estirpando il pelo alla radice questo prenderà a crescere da nuovo mostrando per questo la sua parte più fine.

3. Depilarsi sotto l’acqua calda garantisce una crescita più lenta dei peli

Ecco invece un motivo di gioia che costituirà la svolta per molte di noi: è tutto vero, depilarsi sotto l’acqua calda – magari nell’ambito di un bel bagno rilassante – farà si che i peli ricrescano meno in fretta. No, non si tratta di un miracolo, ma piuttosto di una logica conseguenza che ora provvederemo a spiegarti. L’acqua calda favorirebbe infatti a dilatare i pori della pelle, permettendo di andare così più in profondità nel momento della depilazione. Non c’è bisogno di ringraziarci!

4. Depilarsi con l’aiuto del balsamo è giusto?

Un’altra voce molto diffusa è quella che vedrebbe sbagliato passare la lametta sulla pelle senza prima averci massaggiato del dopobarba o del balsamo per capelli. Diceria o verità? Ebbene, questa è un’assoluta verità. Aiutarsi con del balsamo applicato prima della rasatura non solo scongiurerebbe l’alto rischio di tagliarsi o irritarsi grazie alla patina lasciata sulla cute, ma ammorbidirebbe anche il pelo facilitando così l’intero processo di depilazione.

5. È possibile che depilarsi rimuova l’abbronzatura?

Ma veniamo infine ad una diceria che interessa specificatamente la stagione che stiamo vivendo: depilarsi contribuisce a levare la tanto faticata tintarella? Assolutamente no: l’abbronzatura deriva dall’aumento delle quantità di melanina, motivo per il quale l’unico colorito removibile tramite lo scorrimento del rasoio sulla pelle è quello dato per merito di spray ed autoabbronzanti di vario genere.