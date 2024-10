5 cose che molto probabilmente ancora non sai sul caffè

Una delle bevande più diffuse in assoluto non solo in Italia bensì in tutto il mondo è il caffè, amato da uomini e donne di tutte le età e apprezzato per tantissime ragioni.

Il caffè viene proposto in mille modi diversi, dal classico espresso per assaporarne al meglio l’aroma, al latte macchiato da bere al mattino accompagnato da un buon dolce fatto in casa, come ad esempio una deliziosa torta mimosa.

Il caffè rappresenta spesso anche un momento di ritrovo tra amici e colleghi, durante la classica pausa mattutina o pomeridiana sorseggiare un caffè sembrerebbe quasi essere d’obbligo. Se è la tua bevanda preferita, dovresti assolutamente conoscere alcune curiosità riguardo il caffè.

Ecco, quindi, 5 cose che non sai sul caffè e che potrebbero lasciarti a bocca aperta!

Caffè, le curiosità che non conosci

Alcune curiosità interessanti su una delle bevande più famose al mondo apprezzata da molti, anche in ambito medico!

Dove si beve più caffè?

A quanto pare il luogo in cui viene consumato maggiormente il caffè è la Finlandia, con un consumo annuo di circa 12 kg. L’Italia si trova solamente al 12° posto della classifica.

L’ora migliore per bere il caffè non è appena svegli

Alcune ricerche sembrerebbero confermare come possa essere controproducente bere il caffè appena svegli. Secondo alcune fonti bisognerebbe assumere il caffè circa 2 ore dalla sveglia, inoltre, sempre secondo la scienza, l’orario migliore per consumare il caffè sembrerebbe essere tra le 9.30 e le 11.30 del mattino.

Chi produce più caffè?

A produrre più caffè in tutto il mondo è il Brasile, a quanto pare è responsabile di un terzo della produzione mondiale di caffè. Subito dopo troviamo il Vietnam, la Colombia e l’Indonesia.

Può diventare un ottimo fertilizzante

Non tutti lo sanno, ma i residui di caffè possono essere riutilizzati in tantissimi altri ambiti. Ad esempio, possono essere usati come fertilizzante naturale per le piante in quanto ricchi di fosforo, potassio e azoto. C’è chi li utilizza anche per la realizzazione di scrub fatti in casa per la cura della pelle.

L’acqua va bevuta prima o dopo il caffè?

Una curiosità molto interessante riguarda l’acqua che viene servita al bar accompagnata al caffè. Quando è il momento giusto per berla, prima o dopo il caffè? Il momento migliore sembrerebbe essere proprio prima, così da “pulire” la bocca e assaporare al meglio il gusto del caffè!