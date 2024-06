3 costumi Mango, la collezione 2024: quelli più in voga quest’anno

La collezione di costumi da bagno Mango del 2024 è ricca di modelli eleganti e alla moda, eco quelli per fare la differenza.

L’estate 2024 è iniziata ed è tempo di fare shopping di costumi per non rinunciare all’eleganza in spiaggia, dopo i costumi interi più sensuali, ci sono i modelli di Mango che sono davvero di grande tendenza, da bikini colorati a quelli interi a fantasia, c’è l’imbarazzo della scelta. Tre costumi, però, non dovrebbero mancare nell’armadio di ognuna di noi.

Non solo Golden Point con i costumi interi più belli, anche Mango quest’estate ha presentato una collezione degna di nota, c’è praticamente di tutto, dai grandi classici fino a qualcosa di più originale, tre modelli sono perfetti per quest’estate, versatili e alla moda per fare la differenza in spiaggia o in piscina.

Tre costumi da bagno Mango della collezione 2024, quali scegliere

Proprio perché c’è l’imbarazzo della scelta, una selezione di costumi da bagno può davvero aiutare nella scelta del modello ideale. Mango è una casa di moda sempre attenta alle nuove tendenze, con proposte fashion ed eleganti e anche per l’estate non ha deluso le aspettative. Tre modelli di costumi da bagno:

Il costume a due pezzi a fantasia fucsia e giallo è quel che ci vuole per dare un po' di colore all'estate. La parte superiore è un originale mini toppino che è molto comodo e anche sexy. I laccetti sottili dello slip e delle spalline rendono questo modello perfetto per non fare segni troppo evidenti del costume e avere quelle terribili fasce bianche che tutti odiamo;

Se si preferisce un modello intero, quello monospalla zebrato bianco e nero è l'ultima vera tendenza. Sexy, comodo e perfetto per essere indossato anche come body, è davvero molto bello. Sgambato quanto basta, se si è amanti dell'animalier è ciò che non deve mancare nell'armadio;

Altrimenti non manca un grande classico, un bikini a fantasia. D'estate è bello sfoggiare colori vivaci che risaltano sull'abbronzatura, ed ecco che questa fantasia floreale viola su sfondo lilla è perfetta per dare un tocco bon ton ai look da spiaggia.

Mango quest’estate ha davvero fatto centro con la collezione di costumi da bagno 2024, ce ne sono tantissimi, colorati, divertenti, sexy ed eleganti. Anche perché se non si può osare un po’ al mare dove mai possiamo farlo? L’importante è essere sempre alla moda!