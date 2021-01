Il calendario 2021 non sembra promettere bene per i vacanzieri: non ci saranno ponti. Quello che ci apprestiamo ad affrontare sarà infatti un anno povero di pause o weekend lunghi, ma d’altronde (per il momento) non sembra esserci possibilità di godere di un viaggetto.

Primo ponte a Pasqua

Tenendo incrociate le dita perché la campagna vaccinale possa essere risolutiva per quello che riguarda la situazione Covid, il primo ponte utile ad una gita fuori porta sarà quello pasquale.

Nel calendario 2021 la Pasqua cade domenica 4 aprile, di conseguenza Pasquetta sarà lunedì 5.

Per chi ha figli in età scolare, le lezioni saranno interrotte dal 1 aprile, permettendo di programmare (misure di contenimento Covid permettendo) una gita in campagna o montagna, o in una città d’arte.

Tutte le altre festività nel calendario 2021

Dopo la Pasqua, prepariamoci ad una lunga tirata fino al 2 giugno (cade di mercoledì) per la festa della Repubblica, dato che il 25 aprile è domenica e il Primo maggio sabato. Festa della Liberazione e dei lavoratori non ci potranno quindi concedere nessuna tregua dall’ufficio.

Superato lo scoglio delle vacanze estive, che in realtà per chi non potrà concedersi le ferie in agosto non darà alcun sollievo dalla calura delle città, dato che il Ferragosto nel calendario 2021 cade di domenica.

Potremo godere di un mini break per il ponte di Ognissanti: il 1 novembre si potrà allungare il weekend, essendo un lunedì.

Chiuderemo l’anno in “bellezza”: Natale e Santo Stefano saranno sabato e domenica, di conseguenza anche il 2022 si aprirà di sabato.