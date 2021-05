Con l’avanzare dell’età la pelle comincia a invecchiare, mostrando segni di cedimento e rughe d’espressione. La cute inizia a rilassarsi e compaiono segni che solcano la cute, oltre a macchie più scure che provocano discromie evidenti. Se da un lato è impossibile fermare il tempo, è anche vero, d’altro canto, che vi sono diversi metodi per ringiovanire il viso senza chirurgia. Basta seguire qualche accorgimento e prestare un po’ di attenzione. Scopriamo insieme i vari rimedi!

Come ringiovanire il viso in modo naturale senza chirurgia

Lo stile di vita influisce molto sulla pelle, ecco perché è fondamentale seguire una corretta alimentazione, avere una skincare quotidiana e dedicarsi di più alla cura del proprio viso.

Beauty routine quotidiana

Svegliarsi con il mascara colato e il rossetto ancora presente sulle labbra non è affatto salutare. Con il tempo, infatti, potresti accorgerti degli effetti negativi sulla pelle del viso, motivo per cui è fondamentale struccarsi tutte le sera prima di andare a letto. Oltre a struccarsi, però, è importante seguire una vera e propria skincare con prodotti specifici in base al tipo di pelle. Impara a stendere ogni giorno sul viso delle creme specifiche dopo un’accurata pulizia della pelle. Puoi scegliere un prodotto idratante per la mattina e un siero antirughe la sera.

Crema solare

Non dimenticare mai la crema solare quando sei al mare oppure in spiaggia. Ti aiuterà a prevenire l’invecchiamento!

Esercizi facciali

Le beauty influencer e persone specializzate nel settore invitano ad eseguire quotidianamente degli esercizi facciali per mantenere rassodata la pelle. Usa i polpastrelli per effettuare movimenti circolari e concentrati su fronte, tempie e mento.

Smettere di fumare

Come detto precedentemente, lo stile di vita influisce molto sulla pelle del viso. Fumare, ad esempio, rappresenta una pessima abitudine che provoca l’invecchiamento precoce della pelle.

Alimentazione sana

La pelle del viso è lo specchio del nostro stato di salute. Un’alimentazione squilibrata si riverbera inevitabilmente sulla cute. Ad esempio, è importante ricordarsi che troppo alcool tende a disidratare la pelle.

Relax per ringiovanire il viso

Tra i rimedi naturali per ringiovanire il viso c’è il riposo. Ritagliati del tempo da dedicare a te stessa per staccare la spina. La tua pelle ti ringrazierà.

Make up per ringiovanire il viso

Scegli un buon trucco per ringiovanire il viso: abbandona l’abitudine di calcare troppo il profilo degli occhi e prediligi un make up leggero. Avrai un aspetto sicuramente più luminoso. Uno dei tuoi più fedeli alleati, se desideri un ringiovanimento del viso senza bisturi, è il correttore: uniforma l’incarnato e cancella le discromie, l’importante è scegliere il colore adatto alla propria pelle. Un altro consiglio molto importante è privilegiare il blush, per addolcire il viso, alla cipria. Quest’ultima potrebbe donare alla pelle un effetto troppo pesante.