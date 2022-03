Foto Shutterstock | rom_olik

Oggi vi proponiamo un menù vegetariano per la festa della mamma. Questa è una ricorrenza civile molto sentita in tutto il mondo e che in Italia viene celebrata ai primi di maggio. Se volete evitare il classico regalo, potete scegliere di preparare per la vostra mamma un fantastico pranzo vegetariano. La cucina vegetariana è molto leggera, poiché sono assenti le carni, ma nutriente e molto gustosa.

Il menù completo che vi proponiamo accosta tanti sapori diversi ed è molto semplice e veloce da realizzare. Vi assicuriamo che con i nostri consigli, le mamme non resteranno deluse.

Carpaccio di zucchine

Foto Shutterstock | Veronika Idiyat

Il carpaccio di zucchine è un semplice e delizioso antipasto da servire a pranzo o a cena. È molto leggero e veloce da realizzare: tagliate a fette sottili il pecorino e le zucchine e a spicchi i pomodorini. Realizzate un’emulsione con succo di limone, olio, sale e pepe. Adagiate formaggio e verdure su un piatto da portata e aggiungete l’emulsione.

Lasagne vegetariane

Foto Shutterstock | Studio Dagdagaz

Le lasagne vegetariane sono un ottimo e gustoso primo piatto, una ricetta alternativa rispetto alle classiche lasagne alla bolognese. Cuocete in padella prima le zucchine, poi i carciofi: mettete le verdure in una ciotola ed insaporite. Preparate la lasagna alternando uno strato di pasta, uno di besciamella e uno di verdure ed infine parmigiano. Cuocete in forno.

Polpette di lenticchie

Foto Shutterstock | Esin Deniz

Le polpette di lenticchie sono un classico secondo piatto della cucina vegetariana. Sono molto semplici e veloci da realizzare. Per prima cosa cuocete le lenticchie e poi frullatele. Impastatele con pane raffermo ammorbidito nel latte e uova. Insaporite l’impasto e realizzate le polpette. Potete cuocere in forno oppure farle fritte in base ai gusti.

Verdure al curry

Foto Shutterstock | Nina Firsova

Vi propiniamo un contorno dal sapore particolare e dal gusto esotico dato proprio dalla presenza di varie spezie: infatti oltre al curry, dovete aggiungere zenzero, curcuma, coriandolo e cumino. Tutti questi aromi andranno a condire diverse verdure (zucchine, carote, patate, peperoni e pomodori) tagliate e cotte nel wok. Servite le vostre sfiziosissime verdure al curry ancora calde.

Clafoutis di ananas

Foto Shutterstock | Clafoutis di ananas

Il clafoutis di ananas è un dolce vegetariano molto buono e leggero. Dovete creare una pastella mescolando cocco, zucchero e farina insieme a burro fuso, uova sbattute, panna, sciroppo d’ananas e rum. Mentre il composto riposa, fate sciogliere altro burro e dorate le fette di ananas. Imburrate una pirofila, mettete l’ananas e versate sopra il composto. Ora non vi resta che lasciarlo cuocere in forno ed il gioco è fatto.