Fisico a mela: dieta e esercizi per dimagrire

Ognuna di noi ha un diversa conformazione fisica: avere il fisico a mela o a pera o a clessidra, significa che tendiamo ad accumulare adipe in determinate zone del corpo. Questo avviene per una concomitanza di motivi, si va dalla spiegazione genetica ai fattori ormonali fino al livello di stress che a volte ci scombussola completamente il metabolismo.

Le donne con il fisico a pera tendono ad accumulare grasso al di sotto dell’ombelico mentre le donne con il fisico a mela hanno il loro punto critico nella parte superiore del corpo: se avete un fisico a mela, i primi posti dove vedrete depositarsi il grasso saranno la pancia e i fianchi, ma spesso anche braccia e seno.

Per ogni tipologia di fisico, esiste una dieta specifica e un allenamento che può aiutarci a scolpire le zone critiche, che si tratti di gambe e glutei o di pancia e braccia. In quest’articolo vedremo quindi i vari tipi di fisico a mela, come dimagrire con una dieta e degli esercizi mirati e anche alcuni personaggi famosi con fisico a mela.