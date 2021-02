Se avete il fisico a pera significa che tendete ad accumulare grasso su fianchi, glutei e gambe. Per le donne con queste caratteristiche che vogliono dimagrire, serve un’attività fisica specifica e una dieta dissociata che aiuti a bruciare i grassi. Vediamo alimentazione ed esercizi per le donne col fisico a pera.

Come si intuisce dalla forma del frutto, le donne con il fisico a pera tendono ad accumulare il grasso su fianchi, glutei e cosce; in Italia, e in generale in tutta l’area Mediterranea così come in America Latina, molte donne hanno una conformazione a pera. La forma del corpo è determinata da fattori genetici e non è possibile cambiarla radicalmente, ma si può migliorarla, scegliendo la giusta dieta per dimagrire e il giusto allenamento, che vada a modellare le zone dove il grasso si accumula più facilmente.

Dal punto di vista della salute, avere un fisico a pera è sicuramente positivo perché il grasso delle gambe e dei glutei non è pericoloso quanto il grasso addominale. Avere il fisico a pera o a mela comporta quindi scelte alimentari e di fitness diverse. Vediamo dunque come dimagrire con il fisico a pera: vi mostreremo la dieta più indicata, una scheda di allenamento ed esercizi specifici per dimagrire le gambe.

Cos’è il fisico a pera

Cominciamo col delineare le caratteristiche del fisico a pera che, come abbiamo visto, presenta forme molto femminili: una vita sottile, pancia piatta, seno solitamente non grande e spalle normali o minute; è molto difficile trovare una donna dal fisico a pera con spalle larghe così come un fisico a pera con pancia. La zona problematica è, infatti, quella al di sotto dell’ombelico: le donne con il fisico a pera hanno fianchi larghi, sedere e cosce abbondanti, perché è proprio in queste aree che si concentra l’accumulo di grasso.

Chi ha il fisico a pera spesso presenta anche problemi di cellulite: questo disturbo è collegato ad accumuli di grasso che ristagnano sotto pelle ed è proprio sulle gambe che i liquidi tendono ad accumularsi e a ristagnare; per questo motivo, le donne con il fisico a pera sono più soggette a cellulite rispetto a quelle con il fisico a mela, ad esempio.

La buona notizia è che il grasso che abbiamo su gambe, glutei e fianchi non è pericoloso quanto il grasso addominale: quest’ultimo infatti va a ricoprire gli organi interni che abbiamo al livello dell’addome e, se non si interviene, può portare a conseguenze anche gravi sulla nostra salute.

Fisico a pera ed estrogeni

Gli ormoni hanno un ruolo importante nel determinare il modo in cui il grasso viene accumulato nel corpo. Per le donne con il fisico a pera, ad essere coinvolti sono principalmente gli estrogeni, ormoni femminili che rallentano il metabolismo tiroideo e favoriscono il sovrappeso. Si accentua inoltre la produzione di insulina, anch’essa legata ad un eccesso di peso.

Uno dei problemi delle donne con il fisico a pera è che, con la gravidanza, l’allattamento, la menopausa e tutto ciò che coinvolge gli ormoni, l’ampiezza dei fianchi e del sedere potrebbe aumentare ulteriormente; si tratta infatti di circostanze che favoriscono l’accumulo di adipe nelle zone critiche. Per evitare che con gli anni il grasso si accumuli, ecco alcuni consigli per una dieta dimagrante e un allentamento.

Scheda allenamento fisico a pera: gli esercizi

Cominciamo col tipo di attività fisica più indicato per chi ha un fisico a pera. Gli obiettivi principali sono: snellire le gambe, dimagrire glutei e fianchi, potenziare i muscoli delle braccia per armonizzare la parte superiore del corpo a quella inferiore.

Per dimagrire e rassodare gambe, glutei e fianchi, gli esercizi aerobici sono l’ideale, soprattutto quelli che coinvolgono in modo specifico la parte inferiore del corpo: potete provare la bicicletta o la cyclette, la ginnastica in acqua oppure cominciare con un programma di allenamento dedicato alla corsa, che vi faccia gradualmente arrivare ad almeno mezz’ora di seguito.

Se siete poco allenate, andrà benissimo cominciare con un’oretta di camminata veloce per quattro volte alla settimana oppure praticare alcune discipline in palestra come lo step e le macchine ellittiche che lavorano sui muscoli e aiutano a tonificare le gambe e rassodare i glutei. Per la parte superiore del corpo, vanno bene esercizi con i pesi.

Nella scheda di allenamento di una donna con fisico a pera quindi andrà inserita mezz’ora di attività cardio, a cui dovreste abbinare un’altra mezz’ora di esercizi specifici per dimagrire la gambe, ma anche i glutei e i fianchi. L’ideale sarebbe arrivare ad eseguire 5/6 ore di attività fisica alla settimana. Vediamo qualche esercizio che potete fare anche a casa vostra, senza l’ausilio di nessun attrezzo specifico.

Fisico a pera: come dimagrire le gambe

Due esercizi classici per dimagrire le gambe sono gli squat e gli affondi, entrambi perfetti per rassodare e tonificare in particolare le cosce. Per gli squat, da posizione eretta portate il sedere verso il basso, come se vi doveste mettere a sedere, piegando le gambe in modo da formare un angolo di 90 gradi; le braccia devono essere distese in avanti e, se all’inizio non ce la fate, potete appoggiare la schiena a una parete. Se volete rassodare l’interno coscia, provate anche la variante con schiena appoggiata al muro e tenendo una palla tra le cosce. Eseguite 3 serie da 10 ripetizioni.

Gli affondi, altrettanto efficaci per dimagrire le cosce, vanno eseguiti in posizione eretta: portate una gamba in avanti come se doveste fare un lungo passo; la gamba dietro si piegherà il più possibile, ma ricordate di mantenere sempre la schiena ben dritta. Per rendere più intenso l’esercizio, potete tenere due manubri o piccoli pesi in mano. Eseguite 3 serie da 15 ripetizioni alternando le gambe.

Proseguite con l’esercizio chiamato jumping jack, o salto a stella, che consiste nell’eseguire un salto portando le braccia verso l’alto fino a far toccare le mani e allo stesso tempo divaricando le gambe; dopo si torna nella posizione di partenza con braccia lungo i fianchi e gambe unite, sempre con un salto. Eseguite questo esercizio per un minuto di seguito e terminate i vostri esercizi per dimagrire le gambe con cinque minuti di salto della corda e qualche esercizio di stretching specifico per le gambe.

Fisico a pera: cosa mangiare

In abbinamento a dell’attività fisica è necessario fare anche qualche modifica alla dieta. Se avete il fisico a pera e volete dimagrire, sappiate che probabilmente – come abbiamo già visto – il vostro problema è legato un eccesso di estrogeni, che rallentano il funzionamento della tiroide. In questi casi, l’ideale è optare per una dieta dissociata: prediligete dunque carboidrati integrali e frutta fresca a colazione e a pranzo, mentre a cena mangerete un secondo piatto a base di proteine e verdure in quantità.

Se avete un fisico a pera, avrete bisogno di introdurre nella vostra dieta molte proteine perché sono quelle che innescano l’attività degli ormoni che bruceranno i grassi: privilegiate le proteine vegetali che sono più salutari, come quelle contenute nei legumi, e quelle del pesce come salmone e tonno, che sono ricchissimi di Omega 3, un grasso buono che aiuta ad abbassare il colesterolo e a bruciare grassi.

In generale, possiamo affermare che la dieta mediterranea è la migliore scelta per le donne con un fisico a pera: mangiare molta verdura, specialmente le diverse varietà di cavoli, proteine magre, cereali integrali e zuccheri della frutta sono tutti cibi indicati se volete dimagrire e avete il fisico a pera.

Per il problema della ritenzione idrica e della cellulite, ricordate inoltre di bere molta acqua, anche sotto forma di tè, tisane e infusi, e di ridurre il più possibile il sale a favore di spezie ed erbe aromatiche.

Fisico a pera: cibi da evitare

Tra gli alimenti che dovete eliminare dalla vostra alimentazione ci sono sicuramente tutti i cibi fritti: i grassi, infatti, sono più difficili da eliminare rispetto a proteine e carboidrati, quindi evitare di assumere cibi troppo ricchi di grassi favorirà lo smaltimento dell’adipe nella parte inferiore del corpo. Tra gli altri cibi da evitare per chi ha il fisico a pera troviamo: