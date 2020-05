1 di 4

Foto Shutterstock | fizkes

Se è vero che una voce è in grado di emozionare, due voci insieme possono emozionare il doppio, specialmente nel caso di cantanti celebri, di cui abbiamo imparato a conoscere colori, timbrica, profondità, potenza espressiva (vi ricordate di Aleandro Baldi e Francesca Alotta in “Non amarmi?” o di Anna Oxa e Fausto Leali in “Ti lascerò“?). Ecco una lista di duetti famosi con cui emozionarsi il doppio, da cui sentire non solo la magia di una melodia e di un testo interpretati in due modi differenti, ma anche l’incanto dell’armonia creata dalla fusione di due voci talvolta sovrapposte in canto e controcanto.