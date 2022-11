10 modi per ingrassare nei punti giusti

Foto Shutterstock | ViDI Studio

Chi l’ha detto che la dieta sia solo quella dimagrante? Ne esistono molte tipologie, diete efficaci per perdere peso, e anche quelle volte a prendere qualche chilo in più.

Non pensiate che sia più semplice di perdere centimetri e peso e soprattutto che possiate abbuffarvi senza sosta su qualsiasi alimento vi venga in mente. In realtà dovrete seguire delle regole ben precise, praticare comunque attività fisica e, se necessario perché soggetti a disturbi e problemi di salute, farvi seguire da un esperto.

Ecco allora le dieci mosse per ingrassare nei punti giusti e nel modo più corretto possibile. Pronte a scoprirle?

Iniziate per gradi

Piano calorico giornaliero

Mentre per la dieta dovrete contare le calorie per cercare di diminuirle il più possibile nell’arco della vostra giornata, se volete prendere peso dovrete fare il contrario: ossia superare l’apporto calorico da ingerire rispetto a quelle che quotidianamente consumate. Per farlo potreste aiutarvi con alcune applicazioni per il vostro smartphone, utili sia per perdere che, come in questo caso, prendere peso perché vi aiuteranno a contare le calorie.

Piano alimentare: fate più pasti

Oltre alle calorie dovrete preparavi un piano alimentare per ordinare e organizzare tutti i pasti della vostra giornata. Dovrete infatti mangiare di più, questo significa che dovrete aumentare i pasti. L’ideale sarebbe superare i cinque pasti al giorno per farlo potrete aiutarvi con degli spuntini da spalmare in tutto l’arco della giornata, anche prima di andare a dormire. Tutti i pasti dovranno essere equilibrati e composti da cibi molto nutrienti, evitando sempre alimenti spazzatura. Sì quindi a carboidrati, proteine e grassi insaturi.

Carboidrati

Mangiate molti carboidrati, integrateli a tutti i pasti della giornata. Se potete prediligete comunque pasta e pane integrale perché ricchi di fibre e apporterete così benefici al vostro organismo. Non dimenticate la verdura che potrete utilizzare arricchendo i vostri piatti come risotti e altri primi. I carboidrati sono zuccheri che forniscono energia al nostro corpo e, se non bruciamo tutte le calorie, accumuliamo grasso e prendiamo peso.

I grassi insaturi

Cercate di prediligere alimenti ricchi di grassi insaturi che riducono il rischio di patologie cardiache, rafforzano il sistema immunitario e sono validi alleati nella corsa per prendere peso in maniera “sana”. Qualche esempio? La frutta secca, il burro di arachidi, l’avocado ma anche alcuni pesci più grassi come il salmone o lo sgombro. Cercate di inserirli anche negli spuntini durante il giorno: l’ideale? Uno yogurt greco con della frutta secca.

Latticini

Non dimenticatevi i latticini ricchi di grassi perché contengono vitamine e calcio. Siamo ormai abituate a trovare sugli scaffali dei supermercati questi alimenti nella loro versione light, ma se il vostro obiettivo è quello di prendere peso allora scegliete quelli tradizionali. Optate per yogurt e formaggi preparati con il latte intero. Usate anche il burro per cucinare i vostri piatti.

Alimenti più calorici

Sapete che esistono alimenti a calorie negative? Per l’alimentazione volta a prendere peso dovrete scegliere quelli opposti. Più calorie conterranno i vostri piatti più energie apporterete al vostro organismo. Inoltre cercate di arricchire ogni pasto con più alimenti.

No ai cibi spazzatura

L’errore più grave che potreste commettere è quello di scegliere alimenti spazzatura come snack confezionati, cibi fritti e altri alimenti non sani. Se il vostro obiettivo è quello di prendere peso ma distribuirlo nei posti giusti dovrete comunque mangiare cibi genuini raddoppiando semplicemente le porzioni e scegliendo quelli più nutrienti. Al contrario rischierete di aumentare non solo il vostro peso ma anche cellulite, ritenzione idrica, brufoli e imperfezioni cutanee, e soprattutto, ricordate che il cibo spazzatura crea dipendenza.

Mangiate prima di andare a dormire

Lo spuntino di mezzanotte è il principale nemico delle diete perché durante il sonno il vostro corpo richiede meno calorie e, in questo modo, rischierete di non bruciare quelle ingerite prima di coricarvi e accumulerete grasso. Prendete l’abitudine allora di concedervi uno spuntino leggero come una genuina tazza di latte intero caldo con un cucchiaio di miele. Se di vostro gradimento provate anche il latte di mandorla!

Fate attività fisica

Non dimenticatevi l’attività fisica perché si tratta della mossa più importante se il vostro obiettivo è quello di prendere peso nei posti giusti: in questo modo aumenterete non la massa grassa ma quella muscolare. Scegliete allenamenti di tonificazione e volti al rafforzamento della muscolatura per salutare invece quelli esclusivamente cardio. Usate anche i pesi e fatevi consigliare dal vostro istruttore in palestra, fare esercizi mirati per aumentare la massa muscolare velocemente, vi aiuterà!