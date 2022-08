Come calcolare il fabbisogno energetico giornaliero

Spesso con i metodi fai-da-te, ci si dimentica del fabbisogno energetico, ovvero dell’apporto calorico che il nostro corpo ha bisogno per la sua attività quotidiana. E non si tratta di un numero simbolico, ma di un dato che cambia in funzione del peso, del sesso, dell’età e del tipo di vita che si conduce. Non fidatevi quindi di quelle diete che vi propongono “x” calorie al giorno, sono standard e probabilmente non adatte al vostro bisogno fisiologico. Con la giusta strategia per dimagrire velocemente, potete raggiungere risultati sorprendenti.

Vediamo quindi come si calcola manualmente e cosa dovete fare per mantenerlo controllato.

Formula per calcolare il fabbisogno calorico

Utilizzate questa formula solo come dato indicativo: è sempre meglio che sia un medico a calcolare il vostro fabbisogno, prima di incorrere in errori gravi.

UOMINI: FC = H x H x 660

DONNE: FC = H x H x 600

Allora con FC indichiamo il fabbisogno, mentre con H l’altezza espressa in metri. Questa formula è ricavata da quella classica che stima il metabolismo basale in 1 kcal all’ora per kg di peso. Calcolando il metabolismo basale con un peso pari al peso forma e aggiungendo il 25% per le attività quotidiane si trovano i coefficienti per uomini e donne. Altre regole sostengono però che non siano 600 e 660, ma 540 e 600.

Regole per seguire il fabbisogno calorico

La formula ovviamente è molto generica, bisogna considerare che la stima delle calorie giornaliere varia a seconda della persona e dipende dal peso totale, dalla massa grassa, dall’età, dal sesso e dal tipo di vita lavorativa e sportiva. Inoltre, il dato di prima è calcolato sul peso forma. Per rendere efficace la vostra dieta è importante considerarlo come elemento per dimagrire se si è in sovrappeso e per ingrassare se invece si fa tanto sport.

Consigli per la dieta

Il fabbisogno non deve essere un’ossessione. Quindi se per voi sono necessarie 2000 calorie al giorno, potete stare tra le 1800 e le 2200. Non c’è bisogno di essere troppo fiscali. Poi, usate una bilancia ben registrata e pesatevi quotidianamente. Se notate che il peso tende a salire o a scendere, vuol dire che il vostro fabbisogno va limato, perché il nostro obiettivo è la conservazione del peso forma. Il sovrappeso è spesso dovuto alla mancanza di questo aggiustamento. Mettersi a dieta qualche giorno dopo le abbuffate delle feste, per esempio, non serve a nulla, anzi è facile che vi faccia prendere qualche chilo in più.