Le diete più efficaci per perdere peso in poco tempo

Perdere peso in poco tempo è il sogno di tutte le donne. Ma, di solito, non è il procedimento migliore per dimagrire seriamente e non riprendere peso con un terrificante effetto yo-yo.

Mangiare correttamente e fare esercizio fisico regolare sono i veri segreti per tornare e restare in forma. Dimagrimenti drastici in tempi rapidi, portano a rapidi guadagni di peso in futuro.

Se, invece, il nostro obbiettivo è perdere pochi chili ( da 2 a 5 chili) per prepararti per esempio alle feste, una dieta veloce potrebbe andare bene. Vediamo quali sono le più diffuse ed efficaci.

Dieta Dukan

La dieta Dukan ha quattro fasi: attacco, crociera, consolidamento e stabilizzazione. .

Fase 1: La fase di attacco

La fase di attacco ha lo scopo di far ripartire la perdita di peso. Durante questa prima fase, i partecipanti mangeranno solo proteine ​​magre, 1,5 cucchiai di crusca d’avena e un minimo di sei tazze di acqua al giorno. Durante questo periodo, il tuo corpo dovrebbe entrare in chetosi.

Gli alimenti proteici consentiti in questa fase includono carni magre, pesce, uova, latticini senza grassi e seitan. Sono consentite piccole quantità di olio, succo di limone e sottaceti.

Fase 2: La fase di crociera

La maggior parte della perdita di peso avverrà durante la seconda fase della dieta Dukan, in cui si aggiungono verdure non amidacee alla dieta in quantità illimitate a giorni alterni. Esempi di verdure non amidacee includono zucchine, fagiolini, melanzane, cipolle, funghi, lattuga, sedano e cetriolo. Inoltre, il piano consiglia di aumentare la quantità di crusca d’avena a 2 cucchiai al giorno.

Fase 3: Fase di consolidamento

Questa fase è considerata una fase di mantenimento per evitare di recuperare il peso perso e consolidare le nuove abitudini alimentari e di esercizio nella dieta. I partecipanti iniziano ad aggiungere nuovamente cibi precedentemente soggetti a restrizioni come frutta, formaggio, prodotti integrali, pane e pasta.

Fase 4: Fase di stabilizzazione

La stabilizzazione è essenzialmente il modo in cui una persona dovrebbe mangiare indefinitamente, secondo la dieta. Durante questa fase finale, una persona seguirà le tre regole: riservare un giorno alla settimana per mangiare proteine ​​pure e seguire le linee guida della “fase di attacco”, mangiare tre cucchiai di crusca d’avena al giorno e camminare 20 minuti ogni giorno. Nessun alimento è vietato, ma le quantità di alimenti come la frutta sono limitate.

Dieta Chetogenica

Foto Envato | Alex9500

La dieta Chetogenica è una dieta esclusivamente proteica che porta il corpo in uno stato di chetosi.

Quando mangi meno di 50 grammi di carboidrati al giorno, il tuo corpo alla fine esaurisce il carburante (zucchero nel sangue) che può utilizzare rapidamente come energia.

Questo richiede in genere da 3 a 4 giorni, dopo di che il corpo entra in chetosi. Quindi inizierai a scomporre proteine ​​e grassi per produrre energia, e questo ti farà perdere peso.

Questo si chiama chetosi. È importante notare che la dieta chetogenica è una dieta a breve termine incentrata sulla perdita di peso piuttosto che sul perseguimento di benefici per la salute.

Una dieta chetogenica può aiutarti a perdere più peso nei primi 3-6 mesi rispetto ad altre diete. Ciò può essere dovuto al fatto che ci vogliono più calorie per trasformare i grassi in energia rispetto a quelli necessari per trasformare i carboidrati in energia.

Dieta Plank

La Dieta Plank è un’altra delle diete drastiche che sono molto popolari su Internet.

Ricca di proteine, questa dieta provoca un dimagrimento improvviso. Di tutte le diete dimagranti su Internet, la dieta Plank è una delle più popolari, probabilmente per la sua promessa di perdere peso in pochissimo tempo.

Ma cosa bisogna mangiare (o meglio non mangiare) per ottenere questo risultato desiderato? Come accennato, questa particolare dieta si basa sul consumo di proteine ​​in quantità superiori a quelle di cui abbiamo bisogno.

I cibi concessi sono: uova, yogurt, pollo, prosciutto, carne rossa e pesce bianco (nessuna opzione vegetariana).

I carboidrati complessi sono ammessi solo a colazione (nella quantità di una fetta di pane) ma non tutti i giorni, mentre a pranzo le proteine ​​sono abbinate a una porzione di verdure.

L’abbondante presenza di proteine ​​e la completa assenza di grassi restano un punto fermo di questa dieta.

Dieta a zona

La dieta a zona è stata sperimentata sin dagli anni ’70 dal biochimico statunitense Dr. Sviluppato da Barry Sears e pubblicato nel 1995 nel libro The Optimum – The Sears Diet, si basa su una dieta composta da 30% di grassi, 30% di proteine ​​e 40% di carboidrati.

Con l’aiuto di questa formula, si suppone che le persone raggiungano la loro cosiddetta “zona ottimale”, con un basso livello di insulina ottenuto da un basso contenuto di carboidrati come ricetta per il successo.



A causa del basso apporto di carboidrati e dell’alto contenuto proteico, il livello di insulina dovrebbe essere mantenuto costantemente basso. Secondo Sears, sono soprattutto i carboidrati, o il loro dosaggio eccessivo nella nostra dieta, a farci ingrassare. Allo stesso tempo, un alto livello di insulina previene la combustione dei grassi. Se si riducono entrambi, si riduce anche il peso.

Secondo Barry Sears, la dieta del metodo a zona è efficace per la perdita di peso permanente.

Dieta Mediterranea

La dieta Mediterranea serve per dimagrire? Se vengono seguiti tutti i suoi principi, sì, si può perdere peso e mantenerlo.

Questa dieta comprende tante verdure fresche, insalata, noci, frutta, pollame, olio d’oliva e talvolta un bicchiere di buon vino rosso.

Questa non è una dieta drastica, perché permette di perdere circa 2 chili al giorno, ma è una dieta che consente di mantenere il peso raggiunto.

Più che una dieta per dimagrire, infatti, viene considerata uno stile di vita sano.

Come funziona la dieta mediterranea? Bisogna riempire il proprio frigo di frutta fresca, verdure, erbe aromatiche, grassi sani come l’olio d’oliva , delizioso pollame, pesce tenero e talvolta pasta, legumi o riso.

I nutrizionisti apprezzano questa variante proprio perché porta con sé numerosi vantaggi per la salute .

Tuttavia, ci sono alcune raccomandazioni degli esperti in modo che si verifichi anche la perdita di peso desiderata: