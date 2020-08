1 di 9

Foto Shutterstock | BLACKDAY

Se vi siete fatte truccare da un professionista, il truccatore avrà sicuramente provato a spiegarvi cosa stanno facendo e cosa stanno usando. Di solito sono molto gentili e disponibili, quindi voi avrete annuito educatamente sorridendo.

Ma già sapete che non ricorderete mai e / o non sarete mai in grado di eseguire qualcosa che vi hanno effettivamente mostrato.

Scoprite con noi, tra realtà ed ironia, 8 cose che solo le donne che odiano truccarsi possono capire