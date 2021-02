1 di 1

Volete dimagrire velocemente per rimettervi in forma al più presto? Facile, basta non mangiare. Sembra che Naomi Campbell riesca ad essere così magra perché si nutre esclusivamente di caffè, per essere precisi, un caffè al giorno.

Perdere molto peso in poco tempo non è consigliato da nessuno (se non ci credete provate a chiedere al vostro medico!). Ecco alcuni motivi per non farlo:

Indipendentemente da ciò, perdere peso in modo sano (e tenerlo lontano) ha meno a che fare con il basso contenuto calorico e più a che fare con il nutrire il corpo con cibi integrali veri e onorare la tua fame e pienezza.

Dire addio ai chili in eccesso non è solo una questione di dieta ma esistono anche altre componenti preziose che entrano in gioco e, per ottenere i risultati desiderati, occorre farle coincidere creando un vero e proprio programma integrato.

Mangiare sano e fare sport, seguire dei piani di alimentazione equilibrati, concedersi qualche trattamento speciale e soprattutto prendere la vita con un sorriso: sono solo per alcune delle regole per riuscire a perdere molto peso. Ecco alcune regole da seguire per perdere molto peso.

Dieta per dimagrire velocemente di 5 kg senza la bacchetta magica

Esiste un modo per dimagrire velocemente 5 kg? Assolutamente sì a patto che si scelga un piano alimentare equilibrato. Rivolgersi ad un dietologo o esperto è il primo passo da compiere per poter ottenere una dieta personalizzata e fatta su misura per evitare problemi di salute. In realtà non sempre sono necessarie vere diete ma anche seguire un piano equilibrato su base mensile che preveda un apporto bilanciato di tutti i nutrienti: mai rinunciare per esempio ai carboidrati. Potrete mangiare la pasta, preferibilmente integrale, e sempre condita con verdura o sughi privi di grassi, carne ma anche proteine di origine vegetale e tanta verdura.

Altri consigli utili per perdere molto peso

Non bisogna chiedersi come dimagrire drasticamente in una settimana cercando diete improvvisate e fai da te, deleterie per il fisico, ma trovare un piano equilibrato che vi permetta di raggiungere una perdita di peso definitiva arrivando anche a dimagrire velocemente 5 kg. Ecco allora i segreti da sapere prima di intraprendere un’alimentazione ipocalorica.

Consumate cibo sano ma in giuste quantità

Siete convinte che esistano cibi magici e ipocalorici capaci di farvi perdere peso in poco tempo e con soddisfazione? Sbagliato: l’alimentazione sana, anche durante una dieta è l’aspetto più importante. Ecco perché, come suggeriscono anche i nutrizionisti sarebbe bene non eliminare nessun alimento dalla propria dieta. Importante invece è cercare di ridurre le quantità e prediligere determinati alimenti. Aboliti i cibi confezionati ed eccessivamente lavorati prediligendo preparazioni casalinghe: potrete limitare grassi e calorie e optare per ingredienti più genuini. Questo è il segreto alla base di qualsiasi dieta per dimagrire in fretta 10 kg.

La pazienza è più importante della motivazione

Ricordate poi che la motivazione che vi spinge a dimagrire è molto importante, ma senza una grande pazienza diventa inutile. Abbiatela anche quando vi sembra che gli sforzi non portino a nulla. Spesso, infatti, durante la dieta si riesce a perdere molto peso nella fase iniziale e poi c’è un momento di stallo: è proprio questo il periodo più critico, in cui molte persone abbandonano il loro programma alimentare.

Abbiate fiducia: con una dieta sana e leggermente ipocalorica non solo il vostro fisico sarà migliore ma ne guadagnerete anche in salute. E se più volte avete cercato rimedi per come dimagrire velocemente in una settimana o seguito altre diete drastiche simili sappiate che il vostro può essere stato un errore. I chili persi in maniera fulminea specie se con tagli di alimenti si ripongono spesso con un effetto yo-yo senza contare i danni all’organismo.

Non pretendete di essere perfette

Siate sempre realistiche, amatevi come siete, difetti compresi. Anche dopo una dieta che vi permette di perdere molti chili non pretendiate di avere il fisico pelle e ossa di Kate Moss: ricordate che ogni donna è diversa e sarebbe sbagliatissimo trovarsi ad essere scontente solo dei propri difetti senza invece apprezzare tutti i progressi fatti.

Non contano solo i chili persi

Pesarsi ogni giorno può essere utile all’inizio quando i chili persi e la vostra nuova linea sono un spinta importante a continuare la dieta.

Man mano che il tempo passa però la bilancia non è più necessaria per misurare i vostri progressi. Cambiare stile di vita, introducendo un’alimentazione sana e un po’ di sport, porterà dei miglioramenti eccezionali al vostro corpo che non si possono misurare solo in chili persi. Vi sentirete meglio e più energiche. Dopo il primo periodo di dieta ci possono essere momenti di stallo. Questo però non significa che non stiate più facendo progressi: concentratevi su quanto avete guadagnato in salute e su come la qualità della vostra vita sia decisamente migliorata.

Amare il vostro corpo è il modo migliore per dimagrire

Odiare il vostro corpo e le forme di certo non vi aiuterà a perdere peso. Chi non si accetta infatti non può essere in grado di prendersi cura della propria salute in modo corretto. Amate il vostro corpo, anche con le sue imperfezioni, e considerate che cercare di curarlo nel modo migliore e mantenerlo in forma, è il segreto di una vita felice e appagante. Rispettatevi: questo è il punto di partenza per un vero cambiamento.