Quanti chili dovete perdere? Siete in perfetta forma oppure avete bisogno di una dieta dimagrante? Con il nostro test scoprirete se dovete dimagrire, se vi alimentate in modo corretto, cosa fare per cambiare stile di vita qualora il vostro profilo indichi che non siete in perfetta forma fisica. Rispondendo a delle semplici domande imparerete a conoscere bene il vostro corpo, così da poter studiare un eventuale programma mirato per perdere i chili di troppo. Mangiare sano e fare una regolare attività fisica sono regole fondamentali per riuscire a mantenere un peso forma ideale oppure per perdere peso nei casi in cui sia necessario. Inoltre un corpo sano e in forma è importante non solo per un fattore estetico, ma anche per la vostra salute.

Meglio quindi prevenire seguendo una dieta equilibrata. E voi dovete dimagrire o siete in forma? Scopritelo con il nostro test…