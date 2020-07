1 di 21

Abbiamo scovato 20 manicure e nail art delle star da indossare per l’estate, in linea con le maggiori tendenze unghie per l’estate 2020 ma anche ispirate a grandi classici del beauty per chi è alla ricerca di spunti dal mood classico. Dalla french manicure alle nail art gioiello, passando per le unghie multicolor e quelle con smalto nude, ecco le idee più belle rubate alle celebrity.