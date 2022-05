10 segnali che ti stai avvicinando ai 40 anni (e la musica cambia)

Foto Pixabay | profivideos

Il tempo passa e tu ti senti ancora una ragazzina, ma sapevi che almeno 10 segnali indicano che ti stai avvicinando ai 40 anni? Sono indizi che preannunciano i tanto discussi “anta” e tutto il loro carico di aspettative, cambiamenti e stravolgimenti, verso il giro di boa di un’età tanto “temuta” quanto sottovalutata…

Ti danno solo del “lei”

Fino a qualche anno fa, almeno qualcuno lasciava l’ombra del dubbio o, meglio, ti lasciava l’illusione di una giovinezza non ancora passata del tutto. Oggi non hai più scampo: ti danno tutti irrimediabilmente del “lei”.

Le feste sono dei figli

Le uniche feste che animano il tuo weekend sono quelle dei bambini, dei tuoi figli o dei figli di parenti o amici. Insomma, i party in discoteca hanno lasciato il posto a ben più sobri e noiosi compleanni a base di bibite e peluche.

Capelli tinti, ma non per scelta

Prima ti tingevi la chioma per essere all’ultima moda, tra colpi di sole e shatush. Oggi la tinta non è più una scelta: è una necessità per coprire i capelli bianchi.

Ti ricordi quando…

“Ti ricordi quando…” è ormai un must dei tuoi discorsi, ma anche di quelli delle tue amiche e dei tuoi amici. Le esperienze più entusiasmanti sembrano un ricordo lontano e la tua giovinezza sembra essere relegata a un’altra epoca, anni luce dietro la soglia dei 40 anni…

Il divano di casa

Il divano di casa, con contorno di snack e telecomando per lo zapping a oltranza,è la massima ambizione per una bella serata che possa dirsi tale. Altro che aperitivi e feste fino all’alba…

Gli inviti ai battesimi

Dalle feste sfrenate, passando per i matrimoni e arrivando ai battesimi. Oggi gli inviti che ricevi più spesso sono quelli ai battesimi dei figli di amici, altro che divertimento e brindisi, via con pappette e ciucci.

I divorzi

L’altro passaggio, fortunatamente non obbligato, ma sfortunatamente sempre più frequente, è quello dai matrimoni ai divorzi. Se fino a qualche anno fa l’annuncio di amici e conoscenti era il matrimonio, ora le telefonate sono a base di crisi del settimo anno, separazioni e rotture irreparabili.

Le serie tv

Quando le serie tv che amavi tanto entrano a far parte dei canali televisivi dedicati ai classici e alle proposte retrò, forse sono passati troppi anni da quando le seguivi con così tanto trasporto. E sì, sei prossima agli “anta”.

La musica cambia

La musica cambia e i tuoi idoli, i cantanti per cui avresti fatto follie solo una manciata di anni fa, sono pressoché preistorici per le generazioni che avanzano. C’è chi si traveste da eterno ragazzino e chi, invece, mostra tutti i suoi anni, abbandonando il palcoscenico per fare la vita da pensionato (e ricordarti che anche tu sei nel suo “club”).

Hai ancora una collezione di cd

Sei ancora tra quelli che “La musica suona meglio in cd“. Non sei proprio una nostalgica del vinile, ma quasi e custodisci ancora gelosamente i compact disc dei tuoi artisti preferiti. Ma non compri musica da troppo tempo e, diciamocela tutta, guardi con sospetto le nuove piattaforme streaming che i giovani di oggi conoscono alla perfezione!