L’anguria alcolica è un delizioso cocktail estivo che può essere preparato in tantissime varianti. Questa ricetta è perfetta per un fresco aperitivo alcolico, per una serata tra amici oppure per festeggiare il Ferragosto. Ma come fare l’anguria alcolica? Il procedimento è molto semplice, vi spieghiamo passo dopo passo la ricetta per realizzare una deliziosa anguria ripiena alcolica da bere. Per completare la preparazione dovrete aggiungere un mix di vodka e succo di arancia o di frutta. L’anguriata può essere preparata con frutta a scelta, con del gin o altri alcolici, con del vino moscato, della sangria oppure in una versione analcolica. In ogni caso, sarà un perfetto cocktail per le vostre serate estive.

Ingredienti

Anguria 1 di circa 7-8 kg

Melone 250 gr

Fragole 250 gr

Ananas 300 gr

Pesche 2

Ciliegie 200 gr

Limone a fette 100 gr

Arance a fette 100 gr

Vodka 250 ml

Succo di arancia o di frutta 750 ml

Zucchero 50 gr