Zucca e riso, combo vincente | un piatto semplice a prova di chef

Risotto alla zucca: un piatto semplice a prova di chef, fidati zucca e riso sono davvero una combo vincente, provare per credere!

Ci sono piatti che riescono ad essere speciali nonostante la semplicità, senza contare il fatto che i colori e i profumi dell’autunno sono davvero un’ispirazione per me. Ecco perché ho pensato ad una ricetta semplice che abbia tutte le qualità di un piatto prelibato e questo risotto alla zucca, è proprio quello che ci vuole! È cremoso, dolce al punto giusto e con quel colore vivace che mette subito allegria. Ti dico solo che quando lo porto in tavola, sparisce in un attimo, sarà perché nonostante la semplicità, ha quel tocco da chef che lascia davvero senza parole!

Pochi ingredienti, tanto gusto e una consistenza cremosa che conquista chiunque al primo assaggio! Questo risotto alla zucca è proprio questo, non serve chissà cosa per realizzarlo, parliamo solo di zucca e riso, in più brodo caldo, una spruzzata di vino bianco e, alla fine, una mantecatura da sogno per ottenere un capolavoro. Fidati, quando inizi a girarlo piano piano nella pentola e senti quel profumo dolce che si mescola al burro e al parmigiano, capisci che passerai al bis senza pensarci 2 volte.

Risotto alla zucca: un piatto delizioso e invitante che ti farà consolare!

Insomma, ti garantisco che questo risotto alla zucca, è uno di quei piatti che scaldano, consolano e conquistano col minimo sforzo. E allora, che ne dici? Prendiamo una bella zucca, un po’ di riso e facciamo insieme questo piccolo capolavoro? Ti prometto che sarà un risotto alla zucca perfetto, super cremoso, profumato e talmente irresistibile, che lo rifarai spesso. Allaccia il grembiule quindi, metti a scaldare il brodo e iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti



Ingredienti per il Risotto alla zucca

Per 4 persone

350 g di riso carnaroli

1 kg di zucca

1 l e mezzo di brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

100 g di parmigiano grattugiato

Prezzemolo q.b.

1 cipolla

30 g di burro

1/2 bicchiere di vino bianco secco

Come si prepara il Risotto alla zucca