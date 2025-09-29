Legumi e pasta, che coppia! | il piatto della nonna che non stanca mai

Pasta e fagioli: che coppia sono legumi e pasta insieme vero? È questo il piatto della nonna che non stanca mai!
Non c’è niente di più buono di un piatto di pasta e fagioli fumante, preparato come si faceva una volta. È uno di quei piatti che ti riportano infatti subito indietro nel tempo alla perfetta cucina della nonna, che parte sempre da un buon soffritto per insaporire qualunque ricetta. alla cucina della nonna, con il profumo di soffritto che ti avvolge e quella sensazione di casa che non delude mai. Beh, sarà proprio per questo infatti, che la pasta e fagioli resta uno di quei piatti perfetti, capaci di farti venire l’acquolina in bocca già dal profumo e non stanca mai!
La bellezza della pasta e fagioli sta nella sua semplicità, pochi ingredienti, tanto sapore e quella combinazione di legumi e pasta che ti conquista già al primo cucchiaio. Protagonisti fondamentali di questa ricetta antica, sono il lardo e il prosciutto crudo, insieme al delicato soffritto, credimi sono capaci di dare un gusto favoloso e totalmente fuori dai soliti schemi. Beh certo è un po’ calorico ma ti garantisco che davvero ne vale la pena e in pratica quello che ti fa dire “wow” ad ogni boccone.
Pasta e fagioli: la ricetta della nonna che non stanca mai!
Allaccia il grembiule quindi e seguimi, oggi ti farò riscoprire i piaceri dei piatti di una volta e stai pur certa che la pasta e fagioli così, non ha rivali. Dunque basta chiacchiere, prepara tutto ciò che serve e iniziamo subito!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Ingredienti per la Pasta e fagioli
Per 4 persone
- 400 g di pasta
- 90 g di lardo
- 100 g di prosciutto crudo
- 2 spicchi di aglio
- 1/2 cipolla
- 1 gambo di sedano
- 1 carota
- Una foglia di alloro
- Rosmarino q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 150 g di passata di pomodoro
- 350 g di fagioli borlotti
Come si prepara la Pasta e fagioli
- Inizia dal soffritto, quindi in una pentola capiente, scalda un di olio con il lardo e il prosciutto crudo tagliato a pezzettini. Aggiungi cipolla, aglio, sedano e carota tritati finemente e lascia soffriggere a fiamma bassa fino a quando tutto profuma divinamente.
- Unisci poi i fagioli borlotti nella pentola, insieme alla passata di pomodoro e alla foglia di alloro, mescolando delicatamente e lascia insaporire qualche minuto. Aggiusta di sale e pepe e se vuoi, aggiungi anche un bel rametto di rosmarino per dare quel tocco aromatico in più.
- Versa la pasta direttamente nella pentola con il sugo di fagioli, aggiungendo acqua calda a coprire appena il tutto. Mescola spesso e lascia cuocere fino a quando la pasta è al dente e il brodo si è leggermente addensato.
- Quando la pasta è pronta, togli la foglia di alloro, mescola bene e lascia riposare un paio di minuti. Impiatta quindi e servi la tua pasta e fagioli caldissima, con un bel filo di olio a crudo se vuoi, credimi già dal profumo correranno tutti a tavola!
- Se ami piatti semplici ma ricchi di gusto come questo, prova anche il Risotto zucca e pancetta! Anche questo un piatto semplice ma con un tocco speciale che sorprende al primo assaggio, parola mia. Buon appetito!