Legumi e pasta, che coppia! | il piatto della nonna che non stanca mai

Pasta e fagioli: che coppia sono legumi e pasta insieme vero? È questo il piatto della nonna che non stanca mai!

Non c’è niente di più buono di un piatto di pasta e fagioli fumante, preparato come si faceva una volta. È uno di quei piatti che ti riportano infatti subito indietro nel tempo alla perfetta cucina della nonna, che parte sempre da un buon soffritto per insaporire qualunque ricetta. alla cucina della nonna, con il profumo di soffritto che ti avvolge e quella sensazione di casa che non delude mai. Beh, sarà proprio per questo infatti, che la pasta e fagioli resta uno di quei piatti perfetti, capaci di farti venire l’acquolina in bocca già dal profumo e non stanca mai!

La bellezza della pasta e fagioli sta nella sua semplicità, pochi ingredienti, tanto sapore e quella combinazione di legumi e pasta che ti conquista già al primo cucchiaio. Protagonisti fondamentali di questa ricetta antica, sono il lardo e il prosciutto crudo, insieme al delicato soffritto, credimi sono capaci di dare un gusto favoloso e totalmente fuori dai soliti schemi. Beh certo è un po’ calorico ma ti garantisco che davvero ne vale la pena e in pratica quello che ti fa dire “wow” ad ogni boccone.

Pasta e fagioli: la ricetta della nonna che non stanca mai!

Allaccia il grembiule quindi e seguimi, oggi ti farò riscoprire i piaceri dei piatti di una volta e stai pur certa che la pasta e fagioli così, non ha rivali. Dunque basta chiacchiere, prepara tutto ciò che serve e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Pasta e fagioli

Per 4 persone

400 g di pasta

90 g di lardo

100 g di prosciutto crudo

2 spicchi di aglio

1/2 cipolla

1 gambo di sedano

1 carota

Una foglia di alloro

Rosmarino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

150 g di passata di pomodoro

350 g di fagioli borlotti

Come si prepara la Pasta e fagioli