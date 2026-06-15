Gabriele Corsi a ruota libera: ‘Non mi vergognerò mai del mio passato’

In studio il pubblico ride, ma poi si fa serio: un conduttore racconta gli inciampi, le scelte scomode, le svolte. E fa pace con tutto: «Non mi vergognerò mai del mio passato». Una frase semplice, detta senza posa, che suona come un invito a guardarci dentro con la stessa franchezza.

Ospite di Da noi a ruota libera, il conduttore romano Gabriele Corsi ha messo sul tavolo il tema che tutti schiviamo: il passato. Non quello lucidato per le biografie, ma quello vero. I provini andati male. Le gag finite storte. I lavori che oggi non faresti, e che invece ti hanno costruito.

Corsi non è un volto qualunque. Classe 1971, nasce con la Trio Medusa, porta la satira in radio e in tv, impara a stare sul ritmo. Poi passa alla guida di programmi popolari: “Take Me Out” su Real Time (2016–2018), “Deal With It – Stai al gioco” su NOVE dal 2019, e il music game “Don’t Forget The Lyrics! – Stai sul pezzo” dal 2021. Negli ultimi anni è tra le voci italiane dell’Eurovision Song Contest, l’evento che raduna ogni primavera milioni di spettatori. La dicitura “in coppia con Elettra Lamborghini per l’edizione 2026” circola online, ma al momento non ci sono conferme pubbliche verificabili su quella combinazione: meglio dirlo chiaro.

Eppure, il centro non è la scaletta dei titoli. Il punto è come ci arrivi: con ironia e schiena dritta. In studio Corsi l’ha detto netto. Non rinnega il percorso. Non spaccia gli errori per capolavori. Li assume. E quella assunzione di responsabilità – così rara in tv – diventa la notizia.

Il messaggio: orgoglio del passato

In un tempo che chiede biografie perfette, Corsi porta un’idea semplice: il curriculum vale anche per le cose che non rifaresti. Non tutto brilla. Ma tutto insegna. Per chi guarda, è liberatorio. Per chi fa il suo mestiere, è un atto di igiene professionale. Il conduttore rivendica la gavetta in radio all’alba, i giochi tv che fanno discutere, i fuori onda che diventano meme. Ogni tappa ha un perché: capire il pubblico, gestire i tempi, trasformare un imprevisto in occasione.

C’è anche un dato concreto: chi regge prime serate e dirette vive di margini stretti. Lo sanno gli addetti ai lavori, lo vedono gli ascolti. E quando uno dice “non mi vergogno”, in realtà afferma: “so come ci sono arrivato”. È qualità che si misura nel lungo periodo. E che spiega perché alcune conduzioni restano, al netto delle mode.

Una carriera tra satira e prima serata

Dal graffio del Trio Medusa al sorriso “di servizio” dei quiz, Corsi ha attraversato generi lontani. Non è un passaggio scontato. La carriera televisiva tende a incasellare. Lui ha cambiato registro più volte, restando riconoscibile: ritmo, autoironia, ascolto dell’ospite. Anche il commento all’Eurovision va letto così: un gioco collettivo che chiede competenza pop e misura, senza indulgere nel cinismo.

Non tutto, lo ripetiamo, è documentabile al millimetro. Alcune etichette che girano online sono imprecise o premature. Ma il senso di quella frase in tv è limpido. E parla anche a chi non fa televisione. Chi di noi non ha una stanza da cui non passa più? Un lavoro di cui ride oggi e che, però, gli ha fatto fare il passo dopo?

La prossima volta che guardiamo un volto noto e pensiamo “facile, per lui”, proviamo a capovolgere lo sguardo. Quante porte chiuse ci sono dietro un applauso? E quale pezzo del nostro cammino, se lo riprendessimo in mano senza vergogna, potrebbe finalmente diventare utile?