Melatonina, c’è forse un abuso o è cattiva informazione?

La melatonina è sempre più utilizzata da chi fatica ad addormentarsi, ma non sempre viene assunta nel modo corretto. Capire quando può essere davvero utile e quando, invece, si rischia di farne un uso improprio è fondamentale. Negli ultimi anni la melatonina è diventata uno dei rimedi più richiesti contro i disturbi del sonno, complice la facilità con cui può essere acquistata e la convinzione diffusa che, essendo una sostanza naturalmente prodotta dall’organismo, sia sempre innocua. In realtà il suo impiego richiede alcune valutazioni, perché non tutte le difficoltà ad addormentarsi dipendono da una carenza di questo ormone e non tutte le insonnie possono essere affrontate con lo stesso approccio. Secondo gli specialisti del Policlinico di Milano, è importante distinguere …

La melatonina è sempre più utilizzata da chi fatica ad addormentarsi, ma non sempre viene assunta nel modo corretto. Capire quando può essere davvero utile e quando, invece, si rischia di farne un uso improprio è fondamentale.

Negli ultimi anni la melatonina è diventata uno dei rimedi più richiesti contro i disturbi del sonno, complice la facilità con cui può essere acquistata e la convinzione diffusa che, essendo una sostanza naturalmente prodotta dall’organismo, sia sempre innocua. In realtà il suo impiego richiede alcune valutazioni, perché non tutte le difficoltà ad addormentarsi dipendono da una carenza di questo ormone e non tutte le insonnie possono essere affrontate con lo stesso approccio.

Secondo gli specialisti del Policlinico di Milano, è importante distinguere tra l’uso corretto della melatonina e il ricorso automatico al prodotto ogni volta che si dorme poco o male. L’insonnia può infatti avere cause molto diverse, legate allo stile di vita, allo stress, a patologie specifiche oppure all’assunzione di alcuni farmaci. Per questo motivo è essenziale comprendere l’origine del problema prima di scegliere una soluzione.

Quando la melatonina può essere davvero utile

La melatonina è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che contribuisce a regolare il ritmo sonno-veglia. La sua secrezione aumenta naturalmente nelle ore serali, segnalando all’organismo che è arrivato il momento di prepararsi al riposo. In alcune situazioni, come il jet lag o le alterazioni dei ritmi circadiani dovute ai turni di lavoro, l’assunzione di melatonina può rappresentare un valido supporto, così come in alcuni casi selezionati valutati dal medico.

Non significa però che il prodotto sia indicato per qualsiasi forma di insonnia. Se il disturbo è causato da ansia, stress, dolore, cattive abitudini o altre condizioni mediche, la melatonina potrebbe avere un’efficacia limitata o addirittura non risolvere il problema. Per questo gli specialisti sottolineano l’importanza di individuare la causa del disturbo prima di ricorrere a integratori o altri rimedi.

L’errore più comune è pensare che basti una compressa

Uno degli equivoci più diffusi riguarda la convinzione che la melatonina possa sostituire le corrette abitudini del sonno. In realtà l’igiene del sonno rimane il primo passo per migliorare il riposo: mantenere orari regolari, limitare l’esposizione agli schermi nelle ore serali, evitare pasti abbondanti e sostanze stimolanti prima di coricarsi sono strategie che spesso incidono più dell’assunzione di un integratore.

Gli esperti invitano inoltre a evitare l’autodiagnosi e il ricorso prolungato alla melatonina senza un confronto con il medico, soprattutto se l’insonnia persiste per settimane o si accompagna a sonnolenza diurna, risvegli frequenti o altri sintomi. In questi casi è opportuno approfondire le possibili cause del disturbo, perché dietro una difficoltà a dormire potrebbero esserci condizioni che richiedono una valutazione specifica e un trattamento mirato, piuttosto che l’assunzione continuativa di un integratore.