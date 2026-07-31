La caldana si combatte con metodo, non con la rassegnazione

La caldana è l’improvvisa e intensa sensazione di calore che investe il corpo, spesso accompagnata da sudorazione, arrossamento del viso e del collo, e talvolta da palpitazioni. Non è un sintomo da sottovalutare, perché può durare da pochi secondi a diversi minuti e, in alcuni casi, è così forte da interrompere le attività quotidiane.

La causa è ormonale: durante la menopausa, i livelli di estrogeni fluttuano e il centro termoregolatore dell’ipotalamo – la parte del cervello che controlla la temperatura corporea – diventa più sensibile, interpretando piccoli aumenti di calore come veri e propri allarmi.

Ne consegue una risposta a catena: i vasi sanguigni si dilatano, la pelle si surriscalda e il corpo attiva la sudorazione per raffreddarsi. Il risultato è quella sensazione di calore improvviso che può capitare in qualsiasi momento, anche di notte, sconvolgendo il sonno e l’umore. E spesso, chi ne soffre, si sente sola, come se il proprio corpo avesse deciso di tradirla.

La salvia e gli isoflavoni di soia, il primo soccorso che viene dalla natura

La natura offre diversi alleati per contrastare le caldane. Tra le piante più efficaci c’è la salvia officinalis, ricca di fitoestrogeni e nota per la sua capacità di ridurre la sudorazione eccessiva. Si può assumere sotto forma di infuso, integratore o utilizzarla come aromatica in cucina, ad esempio nei classici ravioli al burro e salvia. Anche la passiflora è utile, grazie alla sua azione rilassante che aiuta a gestire l’ansia e gli sbalzi d’umore tipici di questo periodo.

Per chi preferisce i fitoterapici, il black cohosh (Cimicifuga racemosa) è uno dei rimedi più studiati per i sintomi vasomotori della menopausa, mentre gli isoflavoni di soia possono ridurre le vampate di calore fino al 25%. L’alimentazione, poi, è un’alleata preziosa: idratarsi bene durante il giorno è fondamentale, preferendo acqua fresca (non fredda) da portare sempre con sé. E limitare il consumo di cibi piccanti, alcol e caffeina, che possono scatenare o peggiorare le vampate, mentre verdure, frutta e cereali integrali aiutano a mantenere stabile la glicemia.

Il metodo che fa la differenza: vestirsi a strati, muoversi e, se serve, chiedere aiuto

Oltre all’alimentazione, alcune abitudini quotidiane possono fare la differenza. Vestirsi a strati con abiti leggeri e traspiranti (cotone o lino) permette di togliersi uno strato al primo segnale di calore. Praticare attività fisica regolare – camminata, nuoto, yoga – per 30-40 minuti al giorno aiuta a ridurre l’infiammazione e lo stress. Anche le tecniche di rilassamento come la respirazione profonda, la meditazione e lo yoga possono ridurre la percezione delle vampate.

Nei casi più intensi, la Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) è il trattamento più efficace, ma esistono anche farmaci non ormonali come la paroxetina. La scelta va sempre discussa con il proprio ginecologo, che saprà indicare il percorso più adatto. Perché le caldane, se affrontate con il giusto metodo, si possono gestire. E la qualità della vita, in menopausa come in ogni altra fase, non è mai un lusso, ma un diritto.