La zucca incontra la pancetta | risultato? Un risotto che manda in tilt!

Adoro la zucca, la preparo per condire la pasta, per contorno e molto altro ma devo dire, che non avevo mai provato questo mix delizioso. Credimi, quando la zucca incontra la pancetta, è amore al primo assaggio, perché si combina divinamente la dolcezza vellutata della zucca con il sapore deciso e croccantino della pancetta ma non è tutto. Ebbene si, con questi 2 ingredienti favolosi, invece del solito piatto di pasta, ho realizzato un risotto da paura! Uno di quei piatti che metti a tavola e vedi tutti che si innamorano.

Il bello è che non servono mille ingredienti per realizzare questo Risotto con zucca e pancetta, bensì pochi ma buoni, quelli giusti insomma. Però fidati, ti ritrovi con un piatto che sembra da ristorante e non esagero, ma lo prepari nella tua cucina senza stress. Ti garantisco che ogni cucchiaiata è una perfetta esplosione di sapori e consistenze, un mix di cremosità e gusto, che vale davvero la pena provare.

Risotto zucca e pancetta: il mix perfetto tra gusto e semplicità

Quindi non ci pensare troppo, prepara il brodo, affetta la zucca, taglia la pancetta a cubetti e mettiti ai fornelli. Ti guido passo passo, come se fossi lì accanto a te e vedrai che sarà un gioco da ragazzi. Allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per il Risotto zucca e pancetta

Per 4 persone

350 g di riso carnaroli

250 g di pancetta

700 g di zucca

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 scalogno

1/2 bicchiere di vino bianco secco

1 l circa di brodo vegetale

30 g di burro

80 g di parmigiano grattugiato

Come si prepara il Risotto zucca e pancetta