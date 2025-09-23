Burro, zafferano e luganega | quello alla Monzese è un risotto da urlo

Risotto alla monzese: burro, zafferano e luganega, parliamo di un risotto da urlo che spiazza tutti, provare per credere! Il risotto alla monzese è uno di quei piatti che ti sorprendono già dal profumo. Basta mettere la luganega in padella e senti subito quel profumo rustico che ti fa venire una fame incredibile, per non parlare dello zafferano, che con quel giallo intenso che trasforma tutto in un piatto elegante e davvero irresistibile. In più, non deve mancare il burro che lo rende cremoso al punto giusto, tanto che credimi, ogni cucchiaiata è una goduria! Quello che amo di più di questo piatto, è la semplicità, si perché parliamo di pochi ingredienti, tutti forti e decisi, che messi insieme fanno …

Risotto alla monzese: burro, zafferano e luganega, parliamo di un risotto da urlo che spiazza tutti, provare per credere!

Il risotto alla monzese è uno di quei piatti che ti sorprendono già dal profumo. Basta mettere la luganega in padella e senti subito quel profumo rustico che ti fa venire una fame incredibile, per non parlare dello zafferano, che con quel giallo intenso che trasforma tutto in un piatto elegante e davvero irresistibile. In più, non deve mancare il burro che lo rende cremoso al punto giusto, tanto che credimi, ogni cucchiaiata è una goduria!

Quello che amo di più di questo piatto, è la semplicità, si perché parliamo di pochi ingredienti, tutti forti e decisi, che messi insieme fanno scintille. La luganega ad esempio è la protagonista indiscussa del piatto, non è un vero risotto alla monzese se manca. Con lo zafferano e il burro però, completi la ricetta rendendola perfetta sia per la settimana tanto quanto per un’occasione speciale per sorprendere ospiti anche importanti.

Risotto alla monzese: ricetta lombarda da leccarsi i baffi!

Insomma non serve aggiungere altro, questo è un risotto che lascia senza parole per davvero, credimi lo finisci e nemmeno te ne accorgi. La cosa bella? Ci vogliono poco più di 30 minuti e ti ritrovi con una meraviglia cremosa nel piatto. Che aspetti quindi? Allaccia il grembiule, scalda il brodo e prepariamolo insieme passo passo, questa specialità. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per il Risotto alla monzese

Per 4 persone

400 g di riso carnaroli

700 g di luganega

5 g di zafferano

50 g di burro

1/2 bicchiere di vino bianco secco

1 l e 200 circa di brodo di carne

60 g di parmigiano grattugiato

20 g di burro per mantecare

Come si prepara il Risotto alla monzese originale