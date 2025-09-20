Solo complimenti | ho trasformato il pesce spada in un primo da applausi

Linguine con pesce spada: ho trasformato il pesce spada in un primo da applausi, solo complimenti a tavola oggi! Ti devo dire la verità, ogni volta che preparo le linguine con pesce spada, mi sento un po’ come una chef ma nella mia cucina. Ebbene si, il risultato è sorprendente, leggero ma pieno di gusto, perfetto per stupire senza stress e appena lo porti in tavola, senti subito “WOW”, segno che i complimenti non mancheranno. Cosa ti serve? Beh, solo pomodorini dolci e succosi, olive taggiasche dal sapore unico, un po’ di olio extravergine e naturalmente, il pesce spada fresco che da un sapore pazzesco a questo piatto incantevole. Già solo il profumo che si diffonde mentre cuoce è incredibile, …