Solo complimenti | ho trasformato il pesce spada in un primo da applausi

Linguine con pesce spada: ho trasformato il pesce spada in un primo da applausi, solo complimenti a tavola oggi!
Ti devo dire la verità, ogni volta che preparo le linguine con pesce spada, mi sento un po’ come una chef ma nella mia cucina. Ebbene si, il risultato è sorprendente, leggero ma pieno di gusto, perfetto per stupire senza stress e appena lo porti in tavola, senti subito “WOW”, segno che i complimenti non mancheranno.
Cosa ti serve? Beh, solo pomodorini dolci e succosi, olive taggiasche dal sapore unico, un po’ di olio extravergine e naturalmente, il pesce spada fresco che da un sapore pazzesco a questo piatto incantevole. Già solo il profumo che si diffonde mentre cuoce è incredibile, infatti pensa che ti viene voglia di assaggiarlo già mentre lo prepari tanto che profuma. E credimi che anche chi di solito non mangia i piatti di pesce resterà conquistato da questa ricettina favolosa.
Linguine con pesce spada: ricetta sbrigativa dal successo garantito!
Insomma senti a me, allaccia il grembiule, metti già a bollire l’acqua per la pasta e preparati a questa esplosione di gusto! Credimi con queste linguine con pesce spada in tavola sembrerà di stare al ristorante! Preparati quindi che iniziamo subito!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti
Ingredienti per le Linguine con pesce spada
Per 4 persone
- 400 g di linguine
- 350 g di pesce spada
- 1 spicchio di aglio
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- 80 g di olive taggiasche
- 350 g di pomodorini
- Prezzemolo q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Come si preparano le Linguine con pesce spada
- Inizia tagliando il pesce spada a cubetti o a striscioline e tienilo da parte. In una padella grande, scalda poi un po’ di olio e fai rosolare l’aglio senza bruciarlo. Aggiungi quindi i pomodorini tagliati a metà e lascia cuocere per 5 minuti finché diventano morbidi e succosi.
- Aggiungi poi i cubetti di pesce spada e le olive taggiasche, aggiusta di sale, pepe e lascia cuocere a fiamma media per circa 5 minuti, giusto il tempo che il pesce diventi tenero ma non si sfaldi.
- Nel frattempo, porta a bollore una pentola di acqua salata e cuoci le linguine al dente. Scolale e trasferiscile direttamente nella padella con il sugo e mescola bene, lasciando insaporire per 1 minuto e aggiungi una bella spolverata di prezzemolo fresco tritato. Fidati, il profumo ti farà venire l’acquolina!
- Impiatta le linguine ben calde e preparati quindi a ricevere tanti complimenti a tavola, vedrai che con le linguine con pesce spada farai colpo su chiunque. Se poi ami piatti veloci ma d’effetto come questo, prova anche gli linguine all’astice, fidati, sono un’altra variante fresca e sorprendente che conquista subito, provare per credere. Buon appetito!