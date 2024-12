Con soli 3 ingredienti ho preparato il dolce di Natale, è un dolce al cucchiaio che piace a tutti

Per le feste di Natale, ma anche per tantissime altre occasioni come ad esempio un pranzo della domenica in famiglia, puoi preparare un dolce al cucchiaio che solitamente piace a tutti.

Stiamo parlando dello zabaione, una crema sfiziosa da gustare da sola, quindi come dolce al cucchiaio, o da portare in tavola con dei morbidi e soffici dolci fatti in casa.

Nel periodo natalizio è super richiesta proprio perché si sposa alla perfezione con i dolci simboli del Natale: il pandoro e il panettone. Se vuoi stupire i tuoi familiari il giorno di Natale con un dolce fatto in casa ma non hai né tempo né voglia di stare troppo in cucina, acquista un semplice pandoro e prepara la tua crema al zabaione con Marsala.

Ecco, quindi, gli ingredienti e il procedimento per una ricetta a dir poco strepitosa!

Come preparare la ricetta tradizionale dello zabaione con il Marsala

Con soli tre ingredienti puoi preparare lo zabaione come dessert del giorno o delle festività natalizie, puoi aromatizzarlo come desideri e gustare la crema sia tiepida che fredda.

La crema al cucchiaio è deliziosa, puoi prepararla anche per farcire dei bignè o i dolci di Natale!

Ingredienti

8 tuorli

80 gr di zucchero semolato

50 ml di marsala

Procedimento

Per poter preparare la crema allo zabaione dovrai innanzitutto sbattere i tuorli con lo zucchero semolato. Utilizza una frusta manuale per qualche istante, poi porta il composto sul fuoco a bagnomaria. Cuoci la crema per circa 10 minuti, la temperatura non dovrà superare i 90°. Per la preparazione del dolce al cucchiaio potrebbe tornare molto utile un termometro da cucina. Durante i minuti di cottura dovrai aggiungere il Marsala a filo. Ricorda di non smettere mai di mescolare. Quindi la crema sarà pronta quando avrà raggiunto una consistenza cremosa e priva di grumi. Sposta la crema allo zabaione con Marsala in un contenitore ermetico, quindi lascia intiepidire. Porta in tavola il tuo dolce al cucchiaio accompagnato da una fetta di pandoro o panettone oppure utilizza la crema per farcire un delizioso Pan di Spagna!

Per un dolce d’effetto ma semplice da preparare puoi prendere dei bicchierini e farcire la loro base con dei biscotti sgretolati. Farcisci con la crema allo zabaione e crea un altro strato di biscotti. Procedi alternando i biscotti alla crema fino a quando non avrai raggiunto l’orlo del bicchiere.

Se hai del pandoro avanzato o semplicemente vuoi portare qualcosa di natalizio in tavola, al posto dei biscotti sgretola il dolce di Natale!