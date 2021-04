Pensate alla vita di una decina d’anni fa. Qual era l’oracolo dei nostri problemi? La fonte inesauribile di risposte a tutte le nostre domande? Esatto, Yahoo Answers. Dopo 16 anni di onorato servizio però, il social network andrà definitivamente in pensione il prossimo 4 maggio.

E allora ecco che partono i ricordi. Diciamo la verità, a tutte noi almeno una volta nella vita è capitato di trovarci di fronte a situazioni dalle quali non sapevamo proprio come uscire, e proprio per questo abbiamo confidato in Yahoo Answers, il social network delle risposte, il posto in cui si poteva chiedere davvero di tutto.

Navigando sul sito abbiamo trovato davvero domande di tutti i tipi, da quelle più serie a quelle più esilaranti. Ecco alcune delle domande più strane fatte nel corso degli anni.

Le domande più assurde fatte su Yahoo Answers

Prima ancora di Google c’era Yahoo Answers, il luogo virtuale dove ogni domanda magicamente trovava la sua risposta. Durante i suoi 16 anni di vita, gli utenti hanno davvero chiesto di tutto a questo oracolo virtuale.

Vediamo insieme quali sono state le domande più assurde (ed esilaranti) fatte nel corso di tutti questi anni.

Come si scrive una domanda su Yahoo Answers?

Ebbene sì, non è uno scherzo (o forse sì, chi può dirlo). Alcuni utenti hanno chiesto come a Yahoo Answer come fare domande su Yahoo Answers. Super esilarante, non trovate?

La canzone turuturu

Un utente ha chiesto: ” Come si chiama quella canzone che inizia con turuturu e vecchia? Quaranta punti a chi risponde”. Per rispondere a questa domanda bisognerebbe avere l’orecchio assoluto, o quantomeno aver vinto Sarabanda (che ricordi!).

Qualcuno ha azzardato “Renato Zero”. Non sappiamo se questo utente si sia guadagnato i suoi (nel caso) meritatissimi 40 punti, ma ci piace pensare di sì.

Chi è feat?

Vi sblocco un ricordo. Una delle domande più belle di sempre trovate su Yahoo Answers: “Chi è feat? Perché c’è in quasi tutte le canzoni?”

Come faccio a farmi venire a filmare da Youtube Italia

Questa domanda entra di diritto nella nostra top 3 di domande preferitissime. “Sono mesi che mando mail sia a Youtube che a Youtube Italia, ma nessuno viene a filmarmi per mettermi nei loro video. Cioè io credo di avere delle doti e vorrei che vedessero queste doti su Youtube, ma quelli di Youtube non rispondono mai nemmeno alle mail”.

Sciura scero sciura go

Sempre per la categoria come si chiama la canzone, vi proponiamo questa chicca: “Come si chiama la canzone che fa sciura scero sciura go?”.

Che si tratti di Should I Stay or Should I Go dei The Clash? Forse non lo sapremo mai.