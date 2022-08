Tempo Libero

X Factor 2022: quando comincia, i giudici, tutto quello che c'è da sapere

X Factor 2022: quando comincia, i giudici, tutto quello che c'è da sapere C'è molta attesa da parte del pubblico sulle nuove Audition di X Factor, non solo per la curiosità di conoscere i nuovi concorrenti, ma anche per vedere come se la caveranno i nuovi giudici, tre dei quali esordiranno per la prima volta in questo ruolo. Scopriamo le novità su X Factor 2022.