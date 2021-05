Dopo il fine settimana trascorso con i figli, anche Kate Middleton ha raggiunto William in Scozia, dove entrambi sono impegnati in un breve royal tour. Un viaggio davvero speciale per i duchi di Cambridge, che proprio in Scozia si sono incontrati per la prima volta, quando frequentavano la St. Andrews University.

William e il legame con la Scozia

In occasione del viaggio, William ha ricordato il profondo legame con questa terra, custode di ricordi emozionanti, come il primo incontro con Kate, come di momenti dolorosi, quando apprese la notizia della morte della madre Diana. “Ero a Balmoral quando mi è stato detto che mia madre era morta, negli oscuri giorni di dolore che sono seguiti ho trovato conforto nella campagna scozzese e negli spazi all’aperto“, ha rivelato il principe William all’inizio del suo viaggio.

Primo incontro con Kate Middleton

Eppure, accanto a questo doloroso ricordo c’è una grande gioia, “perché è stato qui in Scozia, vent’anni fa, che ho incontrato per la prima volta Catherine“, ha ricordato William. “Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore“, confessa William, accennando un sorriso che non lascia dubbi. Ed è proprio per ricordare il loro primo incontro che William e Kate concluderanno il loro viaggio con una tappa alla St. Andrews University, per incontrare gli studenti, ma anche per rivivere e ricordare le emozioni del loro primo incontro.

Il cottage segreto dei Cambridge

Ma nel racconto di William c’è spazio anche per i piccoli di casa, George, Charlotte e Louis. “Non abbiamo dubbi che cresceranno condividendo il nostro amore e il nostro legame con la Scozia“, aggiunge il principe William, che, con Catherine e i figli, trascorre spesso le vacanze nella tenuta di Balmoral. Anche se William e Kate preferiscono l’atmosfera più intima e familiare di Tam-na-Ghar, un cottage con tre stanze da letto, che la bisnonna regalò a William, un ritiro dagli sguardo indiscreti, dove la famiglia Cambridge può godere di tranquillità e privacy assoluta.